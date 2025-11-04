Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tìm thấy nữ sinh lớp 12 ở Nghệ An mất tích bí ẩn nhiều ngày

04-11-2025 - 10:59 AM | Xã hội

Sau nhiều ngày mất tích bí ẩn, lực lượng Công an đã tìm thấy cháu Nguyễn Thị Ngọc M. và bàn giao cho gia đình.

Sáng 4/11, theo tin từ người nhà cháu Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2007), học sinh lớp 12, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, gia đình đã tìm thấy cháu M.

Tìm thấy nữ sinh lớp 12 ở Nghệ An mất tích bí ẩn nhiều ngày- Ảnh 1.

Cháu Nguyễn Thị Ngọc M. đã được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích

"Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm qua, Công an phường Vinh Lộc, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP Hà Nội đã tìm thấy cháu an toàn. Gia đình cháu M. trân trọng cảm ơn lực lượng chức năng và sự chung tay chia sẻ của cộng đồng" , người thân cháu Nguyễn Thị Ngọc M. cho biết.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 31/10, sau khi tan học, M. đến siêu thị Big C Vinh chơi nhưng sau đó không trở về nhà. Gia đình đã nhiều lần liên hệ và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Tìm thấy nữ sinh lớp 12 ở Nghệ An mất tích bí ẩn nhiều ngày- Ảnh 2.

Lực lượng Công an truy vết để tìm cháu Nguyễn Thị Ngọc M.

Từ dữ liệu camera, gia đình phát hiện nữ sinh M. đã lên xe khách ra Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) rồi đến bến xe Hà Tĩnh vào chiều 2/11. Đáng chú ý, có một người đàn ông lạ được cho là đã mua vé xe giúp M. trong hành trình này.

“Qua làm việc, người đàn ông nói chỉ thấy cháu đi một mình nên mua giúp vé, khẳng định không quen biết M.” mẹ của nữ sinh M. chia sẻ.

Theo Trần Lộc

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội Nổi bật

Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nổi bật

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

10:49 , 04/11/2025
Bắt tạm giam kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Nguyên

Bắt tạm giam kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Nguyên

10:40 , 04/11/2025
Truy nã đặc biệt "ông trùm" Ngô Văn Phương

Truy nã đặc biệt "ông trùm" Ngô Văn Phương

10:18 , 04/11/2025
Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

09:30 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên