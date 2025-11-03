Nữ sinh lớp 12 ở Nghệ An mất tích bí ẩn
Trước khi mất tích, nữ sinh M. có biểu hiện bình thường, không có mâu thuẫn gì với gia đình.
Ngày 3/11, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát thông báo tìm nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2007), học sinh lớp 12, trú phường Vinh Lộc mất tích .
Trước đó, chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1982, mẹ M.) đã đến Công an phường Vinh Lộc trình báo việc con gái mình bị mất tích bí ẩn.
Theo gia đình, khoảng 19h30 ngày 31/10, sau khi đi học về, M. đến siêu thị Big C Vinh chơi. Tuy nhiên, sau đó em không trở về nhà. Gia đình chị Hoài đã cố gắng liên hệ và tìm kiếm con nhưng không có kết quả.
Qua trích xuất camera, gia đình phát hiện M. đã lên xe khách ra Hà Nội. Sau đó, em đi từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).
Khoảng 14h ngày 2/11, M. tiếp tục lên xe để về bến xe Hà Tĩnh. Đáng chú ý, gia đình phát hiện có một người đàn ông lạ đã mua vé xe cho M. trong quá trình di chuyển.
Trước khi mất tích, M. có biểu hiện bình thường, không có mâu thuẫn gì với gia đình.
“Quá trình trích xuất camera, gia đình phát hiện một người đàn ông mua vé xe cho M. Tuy nhiên, khi công an làm việc, người này nói rằng do cháu đi một mình, thấy thương nên mua giúp vé xe. Người này khẳng định không quen biết M.”, chị Hoài cho hay.
Hiện gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm em M.
Tiền Phong