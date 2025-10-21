Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Em Trần Quỳnh Bảo Như (học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Gia Lai) rời khỏi nhà từ 6h ngày 18/10 đến nay vẫn chưa trở về.

Tìm kiếm nữ sinh THPT mất tích nhiều ngày- Ảnh 1.

Em Trần Quỳnh Bảo Như. Ảnh: Người nhà cung cấp.

Ngày 21/10, Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp , tìm kiếm em Trần Quỳnh Bảo Như (15 tuổi, trú phường Hội Phú) rời khỏi nhà từ 6h ngày 18/10 đến nay vẫn chưa trở về.

Theo đó, Như hiện là học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Chi Lăng, Gia Lai). Như đi ra khỏi nhà từ 6h ngày 18/10, sau đó không liên lạc được, người nhà liên lạc qua số điện thoại Như thường dùng nhưng chỉ nghe chuông, không ai bắt máy ; nhắn tin nhắn qua Facebook cũng chỉ nhận được phản hồi "sắp về", khiến người thân lo lắng.

Ông Trần Đức Đệ (ông nội của Như) chia sẻ, sáng 18/10, cháu đi học như bình thường. Nhưng đến trưa vẫn chưa về, gia đình đi tìm khắp nơi mà không thấy. Sau đó gia đình báo nhà trường, các thầy cô cũng tích cực tham gia tìm kiếm.

Theo ông Đệ, Như sống với ông bà nội từ nhỏ sau khi ba mẹ chia tay. Trong sinh hoạt hàng ngày, cháu ít khi đi đâu xa khỏi Gia Lai, không có xích mích gì với người thân. Việc Như mất tích trong tình huống này khiến gia đình vô cùng lo lắng và cho là bất thường.

Theo Tiền Lê

Tiền Phong

