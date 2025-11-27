Tìm thấy thi thể Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa cách hiện trường 25 km

Sáng 27-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng tìm kiếm của đơn vị đã tìm thấy thi thể ông L.V.N., Chánh văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành.

Thi thể Chánh văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành (Thanh Hóa) được lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa tìm thấy sáng nay 27-11

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng nay 27-11, thi thể ông N. được tìm thấy trên sông Mã, đoạn qua thôn 4, xã Hồi Xuân, cách vị trí ông N. mất tích khoảng 25 km.

Trước đó, rạng sáng 24-11, ông L.V.N. (SN 1984) ra khu vực sông Mã (đoạn chảy qua bản Chiềng, xã Phú Lệ) để đánh bắt cá. Sau đó, ông N. mất tích.

Hiện, thi thể ông N. đã được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ, hoàn thiện các thủ tục để bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.