Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Đêm nay, nhiều nơi mưa to đến rất to

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh vẫn tiếp tục tác động tới miền Bắc nước ta. Khu vực này duy trì trạng thái trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo, khoảng đêm 25/12, một đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường mạnh tiếp tục tràn xuống, gây mưa cho miền Bắc. Nhiệt độ trong 2 ngày tiếp theo giảm mạnh, cao nhất không quá 20 độ C.

Trung Bộ từ đêm nay sẽ bước vào đợt mưa lớn diện rộng (Ảnh: Báo Tin tức).

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp ở nam Biển Đông kết hợp không khí lạnh nên từ đêm nay Trung Bộ sẽ bước vào đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 23/12 đến ngày 25/12, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngoài ra, từ gần sáng đến đêm 24/12, khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận và miền Đông Tây Nguyên có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đêm 25/12, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 26/12, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/12

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 10-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 11-23 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 14-22 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào vài nơi, từ gần sáng mai có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Tây Nguyên có mưa vài nơi; riêng phía Đông gần sáng mai có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 16-27 độ.

Nam Bộ có mưa vài nơi, từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.