Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa vừa, mưa to trở lại

06-03-2026 - 18:47 PM | Xã hội

Các đợt không khí lạnh cường độ yếu liên tục tràn xuống miền Bắc gây mưa, trời lạnh về đêm và sáng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/3), không khí lạnh tiếp tục gây mưa lớn cục bộ tại khu vực Trung Trung Bộ.

Dự báo, từ đêm 8-10/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục đón một đợt mưa dông mới, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to do không khí lạnh tăng cường trở lại. Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời rét.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa vừa, mưa to trở lại - Ảnh 1.

Không khí lạnh tràn xuống Trung Bộ gây mưa to nhiều nơi (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/3

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

