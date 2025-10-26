Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (26/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Khoảng gần sáng 27/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và lan rộng ra các khu vực khác.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời tiết tục lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Dự báo mưa lớn còn kéo dài tại khu vực Trung Bộ (Ảnh: Tiền phong).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng TP.Huế có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.