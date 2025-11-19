Có phải rút điện tủ lạnh sau mỗi 3 tháng sử dụng?

Nhiều gia đình dùng tủ lạnh cẩn thận không kém gì chăm con nhỏ: dùng nhẹ nhàng, hạn chế va chạm, có người còn nghĩ sau vài tháng nên tắt điện cho “tủ nghỉ ngơi”. Thậm chí có thông tin lan truyền rằng cứ 3 tháng nên rút điện tủ lạnh một lần để kéo dài tuổi thọ. Thực hư chuyện này ra sao?

Khi nào tủ lạnh mới cần rút điện?

Tủ lạnh chỉ cần rút điện trong một số tình huống nhất định, chứ không phải theo chu kỳ định sẵn:

- Tủ bị đóng tuyết : Với tủ lạnh trực tiếp (không có chế độ tự rã đông), sau một thời gian sử dụng, ngăn mát dễ xuất hiện lớp băng dày. Nếu tiếp tục dùng như bình thường, vừa tốn điện vừa giảm hiệu quả làm lạnh. Khi đó, mới cần tắt điện, lấy hết thực phẩm ra và rã đông, vệ sinh tủ.

- Vệ sinh tủ : Khi thực phẩm tràn, nước hay thức ăn đổ ra làm tủ bẩn, bạn cần tắt điện để dễ dàng lau chùi.

- Sửa chữa : Khi tủ gặp sự cố, tắt điện là cách an toàn nhất trước khi thợ kỹ thuật đến kiểm tra.

- Di chuyển tủ : Khi thay đổi vị trí tủ, cần rút điện để vận chuyển an toàn, tránh làm hỏng máy nén.

Ngoài những trường hợp trên, tủ lạnh không cần rút điện định kỳ . Nhiều gia đình dùng tủ hàng chục năm mà chưa từng chủ động rút điện, tủ vẫn hoạt động bình thường.

Tại sao không nên rút điện tủ lạnh thường xuyên?

- Tủ lạnh hoạt động giống như “người vận chuyển nhiệt”: máy nén chạy, môi chất lạnh luân chuyển, hút nhiệt trong tủ. Khi nhiệt độ đạt mức yêu cầu, máy nén tự vào chế độ tiết kiệm điện. Thiết kế này tương tự như máy điều hòa biến tần, không cần nghỉ điện để bảo vệ máy.

- Nếu tắt điện lâu, tủ lạnh bị giãn nhiệt: nước ngưng tụ bên trong sẽ làm ăn mòn ống dẫn, thậm chí rò rỉ từ lớp cách nhiệt hoặc thân cửa.

- Dầu trong máy nén chảy về đáy khi tủ lạnh tắt lâu, trong khi môi chất vẫn còn trong ống dẫn, dẫn đến ăn mòn, hỏng đường ống và tủ lạnh sẽ hỏng nhanh hơn.

Nói cách khác, t ắt điện tủ lạnh nhân tạo không những không giúp tủ “nghỉ ngơi” mà còn rút ngắn tuổi thọ.

Lưu ý khi sử dụng tủ lạnh

- Nếu tủ không dùng quá 3 tháng, có thể tắt điện, nhưng nên mở lại định kỳ 1 lần/2-4 tuần khoảng 3-10 phút để tránh ẩm mốc.

- Không nhét đầy thực phẩm, chỉ nên lấp khoảng 80% dung tích để không khí lưu thông tốt, giảm tải cho máy nén.

- Khi tủ gặp sự cố hoặc cần vệ sinh kỹ, mới rút điện từ ổ cắm để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ điện giật.

- Di chuyển tủ: rút điện, di chuyển thẳng, hạn chế nghiêng để bảo vệ máy nén.

- Không cho thực phẩm nóng vào tủ, chờ nguội hẳn mới cất.

- Không đặt tủ nơi nắng chiếu trực tiếp, giữ nơi khô ráo, thoáng mát.

- Đặt báo hoặc khăn trên đỉnh tủ để hạn chế bụi bẩn, nhưng không dùng nilon bọc toàn bộ vì dễ gây rỉ sét.

Nguồn và ảnh: Sohu