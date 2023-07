Tín hiệu đáng mừng của thị trường ô tô trong nước sau cơn "bão giảm giá" càn quét

Khó khăn chung của nền kinh tế khiến cho người dùng thắt chặt chi tiêu là nguyên nhân khiến cho thị trường ô tô trong nước lao dốc. Quá trình giảm doanh số của các thương hiệu bắt đầu từ cuối quý 4/2022 kéo dài cho đến nửa đầu năm 2023.

Và để cứu vãn doanh số, thúc đẩy tiêu dùng, nhiều thương hiệu đã đưa ra hàng loạt các chương trình khuyến mãi, giảm giá, ưu đãi, tặng quà cho khách mua xe. Vô hình chung, giá xe tại thị trường trong nước đã có những ngày tháng giảm giá cực mạnh, nhiều mẫu xe giảm giá kỷ lục, thấp chưa từng có kể từ khi xuất hiện trên thị trường.

Sau những ngày "bão giảm giá" kéo dài, một tín hiệu đáng mừng cho ngành ô tô trong nước khi doanh số bán hàng đã dần cải thiện, tăng lên đáng kể.

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số của toàn thị trường trong tháng 6 đạt 23.800 xe. Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 20% lên mức 17.334 xe, 6.344 xe thương mại - tăng 4% và 122 xe chuyên dụng giảm 17% so với tháng trước. Con số này giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã tăng 15% so với tháng 5/2023.

Nếu xét về nguồn gốc xuất xứ, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.488 xe, tăng 28% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.312 xe, giảm 4% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 6/2023 giảm 32% so với 2022. Xe ô tô du lịch giảm 37%; xe thương mại giảm 11% và xe chuyên dụng giảm 65% so với năm 2022. Tính đến hết tháng 6/2023, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 37% trong khi xe nhập khẩu giảm 25% so với cùng kì năm ngoái.

Trong tháng 6 vừa qua Hyundai dẫn đầu thị trường với doanh số 5.108 xe bán ra, đẩy Toyota xuống vị trí thứ 2 với doanh số tiêu thụ là 5.090 xe. KIA xếp thứ ba với 3.290 xe, theo sau ở vị trí thứ 4 là Ford với 3.121 xe và Mazda giữ vị trí thứ 5 với 2.750 xe.

Doanh số bán hàng của các thành viên VAMA 6 tháng đầu năm.





Cùng ngày, VinFast cũng công bố doanh số bán hàng trong tháng 6 là 2.660 xe, nâng tổng doanh số bán hàng lên 11.143 xe ô tô điện trong 6 tháng đầu năm 2023.

Bên cạnh doanh số bán xe từ các đơn vị thành viên VAMA, thị trường ô tô Việt Nam còn có sự góp mặt của nhiều hãng xe khác như Audi, BMW, Volvo, Mercedes-Bens... nhưng các hãng này không tiết lộ kết quả kinh doanh.

Từ tháng 7/2023, thị trường ô tô Việt Nam dự sẽ tăng trưởng trở lại một phần nhờ chính sách hỗ trợ 50% phí trước bạ của Chính phủ.

Tuy nhiên, sau khi chính sách hỗ trợ phí trước bạ được thông qua, một số đại lý đã có động thái cắt bớt các khuyến mại như giảm 50 hoặc 100% lệ phí trước bạ, thay vào đó là khuyến mại phụ kiện, phim cách nhiệt, thảm lót sàn… Việc cắt giảm khuyến mại là cách để đại lý giảm gánh nặng chi phí, bù lỗ cho nhiều tháng qua phải gồng mình giải quyết hàng tồn kho khi thị trường ảm đạm.

Hiện tại, dù đi qua được 1 nửa năm nhưng doanh số của thị trường ô tô mới chỉ bằng gần một phần ba so với doanh số cả năm 2022 ở mức hơn 500.000 xe. Do đó, các chuyên gia dự báo sức tiêu thụ ô tô cả năm 2023 sẽ ở mức khoảng trên 354.000 xe, bằng khoảng 70% so với năm trước.