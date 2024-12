Tín hiệu mới từ dự án sân bay gần 900 tỷ đầu tiên của Bộ Công an ở tỉnh nhỏ nhất, giàu top đầu Việt Nam

Chuẩn bị chu đáo Lễ khởi công Dự án Xây dựng sân bay Gia Bình

Mới đây, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Hội nghị nhằm rà soát, triển khai kế hoạch tổ chức Lễ khởi công Dự án Xây dựng sân bay Gia Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ và Đại tá nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân chủ trì hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 553/KH-BCA-K02 ngày 27/11/2024 của Bộ Công an; đồng thời, thảo luận, thống nhất nội dung, phương án phối hợp, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo để phục vụ buổi lễ khởi công dự án đảm bảo tiến độ, trang trọng, an toàn.

Trước đó, ngày 17/9/2024 Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh với quy mô trước mắt là sân bay chuyên dùng, tương đương cấp 3C.

Dự án được thực hiện để lực lượng Không quân Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên loại máy bay trực thăng được trang bị; có thể bảo đảm cất, hạ cánh cho các loại trực thăng Chinook CH-47D, Mi-8, Mi-171, máy bay vận tải Casa-295.

Đồng thời, khi điều kiện cho phép có thể dự bị cho các cảng hàng không, sân bay trong khu vực khi có tình huống khẩn cấp, với quy mô có thể tiếp nhận các loại tàu bay Su-27, Su-30, Embraer, ATR72 và tương đương.

Về định hướng sẽ quy hoạch, đầu tư Sân bay Gia Bình của lực lượng Không quân Công an nhân dân là mô hình sân bay an ninh quốc phòng, sân bay chuyên dùng, tương đương cấp 4E.

Theo đó, định hướng đảm bảo hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính khách quốc tế trên các loại tàu bay cánh bằng loại lớn; vận tải hàng hóa, hành khách khi có yêu cầu và đủ điều kiện.

"Kỷ tích chưa từng có" ở công tác GPMB sân bay Gia Bình

Tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh diễn ra ngày 18/11, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương các Sở, ngành, địa phương đã tích cực vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024; nhất là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình với "kỳ tích chưa từng có".

Được biết, để đạt được "kỳ tích" đó, cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành của tỉnh Bắc Ninh thời gian qua đều ráo riết vào cuộc. Dự án xây dựng sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm về an ninh - quốc phòng của Quốc gia cũng như của Bộ Công an và của tỉnh Bắc Ninh nên được quan tâm cao độ.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sân bay Gia Bình nằm trong danh sách các cảng hàng không, sân bay tiềm năng. Ảnh: Ngọc Đẹp

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên 100% hộ gia đình có các công trình và đất bị thu hồi đã đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ. Công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đã diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và an toàn.

Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, GPMB thuộc dự án xây dựng Sân bay Gia Bình (dự án thành phần) do Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình làm chủ đầu tư có diện tích khoảng 125ha tại xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình với tổng kinh phí gần 838 tỷ đồng; trong đó, 773 hộ có đất phải thu hồi và 865 ngôi mộ cần di chuyển.

Theo kế hoạch, trong đợt 1, huyện Gia Bình thực hiện chi trả cho 648 hộ của các thôn: Mỹ Thôn, Định Cương, Vàng Thôn, Ngô Thôn, Định Mỗ của xã Xuân Lai và 4 hộ thuộc thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình với tổng số tiền khoảng 400 tỷ đồng. Công tác chi trả bắt đầu từ ngày 15/11, đã hoàn thành trước ngày 18/11/2024. Công tác GPMB đã về đích sớm hơn hàng chục ngày so với kế hoạch.

Nhờ đó, tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao mặt bằng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động vào ngày 1 tháng 12, nhằm mục đích khởi công và hoàn thiện dự án kịp thời cho lễ kỷ niệm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bắc Ninh là tỉnh dẫn đầu tỷ trọng giá trị tăng thêm kinh tế số trong GDP năm 2022, đạt 46,7%. GRDP của Bắc Ninh cũng xếp thứ 8 cả nước trong khi lại có diện tích nhỏ nhất cả nước, chỉ 822,7 km2, nằm ở phía Đông Bắc Thủ đô Hà Nội, thuộc Đồng bằng sông Hồng.



Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Bắc Ninh đạt 5,44 triệu đồng/người/tháng, đứng thứ 5 toàn quốc, là một trong những tỉnh giàu top đầu Việt Nam.