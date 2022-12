Tín hiệu tích cực cho Trung Quốc: Doanh nghiệp "đổ xô" ra nước ngoài tìm kiếm đơn hàng

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau 3 năm, ông Chen Yuan - một nhà xuất khẩu máy tính và phụ kiện điện thoại Trung Quốc đã chọn Dubai là điểm dừng chân của mình. Ông Chen mô tả việc gặp gỡ một số khách hàng lâu năm là một cuộc hội ngộ thú vị của những người bạn cũ.



"Trong 3 năm, những người bạn của tôi không tới Trung Quốc, còn chúng tôi thì không ra nước ngoài," ông chia sẻ.

Ông Chen khởi hành vào ngày 6/12 cùng với một nhóm doanh nhân và các quan chức ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sau 4 ngày gặp gỡ với các khách hàng cũ và mới, đồng thời tham dự các sự kiện thương mại ở Trung Đông, cả nhóm đã bay đến Jakarta để tiếp tục gặp khách hàng.

Tích cực đi công tác nước ngoài

Vào ngày ông Chen đặt chân đến Indonesia, nhà sản xuất dệt may có tên Shen Wei ở thành phố Gia Hưng, Trung Quốc cũng vừa trở về từ Nhật Bản trên chuyến bay do chính quyền thành phố sắp xếp, sau khi tham dự Hội chợ Thời trang Châu Á kéo dài 3 ngày ở Tokyo với tư cách là thành viên của nhóm hơn 90 đại diện công ty dệt may.

"Trước đây, việc ra nước ngoài gặp gỡ khách hàng là điều bình thường, nên chúng tôi không chắt chiu từng cơ hội như bây giờ," ông Shen nói.

Khi Trung Quốc chuyển trọng tâm, đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng sau những chính sách phòng chống đại dịch Covid-19, các địa phương đã cử các phái đoàn doanh nghiệp "đổ xô" ra nước ngoài, cố gắng bù đắp cho 3 năm chống dịch Covid-19 khiến các đơn đặt hàng xuất khẩu và đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc giảm.

SCMP đưa tin, trong 2 tháng qua, các quan chức chính phủ đã đi cùng các nhà xuất khẩu và các nhà sản xuất từ các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, Quảng Đông, Tứ Xuyên và Sơn Đông - là những trung tâm xuất khẩu lớn để tham gia các hội chợ thương mại và xây dựng các mối quan hệ mới ở châu Âu, Trung Đông, Châu Á và Châu Phi. Đối với hầu hết trong số họ, đây là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên kể từ khi virus Sars-CoV2 xuất hiện từ cuối năm 2019.

Gao Zhendong - một nhà đầu tư và tư vấn đã giúp các doanh nghiệp Trung Quốc khám phá đầu tư công nghiệp và tài chính ở các nước Đông Nam Á trong những năm gần đây cho biết: "Đó là một tín hiệu tích cực và cần thiết cho các nhà đầu tư Trung Quốc và các nhà sản xuất xuất khẩu trên cả nước. Chúng tôi mong đợi một sự bùng nổ lớn hơn trong các hoạt động thương mại như vậy vào đầu năm tới."

Khó khăn vẫn còn

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu và các chuyên gia cho biết, những ảnh hưởng do một thời gian dài hạn chế có thể không được xoa dịu ngay lập tức, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu từ các nền kinh tế đang phát triển suy giảm khi suy thoái kinh tế xuất hiện và quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc có xu hướng tăng tốc. "Sẽ cần thời gian để bù đắp những ảnh hưởng này và quá trình ấy không nhanh chóng," ông Chen nói.

Vào thời điểm này trong năm, nhà máy của ông Shen - chuyên về len và sợi cashmere thường nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng năm nay, việc khách hàng nước ngoài đặt hàng chậm khiến ông lo lắng.

Ông cho biết: "Khách hàng nước ngoài quan tâm nhất đến sự ổn định của chuỗi cung ứng - nghĩa là họ quan tâm liệu sản phẩm có được giao đúng hạn hay không. Khi sự không chắc chắn trong quá trình sản xuất tiếp tục gia tăng ở Trung Quốc, dần dần họ sẽ tìm kiếm các giải pháp thay thế ở Đông Nam Á."

Ông Shen cho biết: "Một cuộc trao đổi trực tiếp sẽ tốt hơn hàng trăm chiếc email."

Ông cũng cho hay, mình đã đàm phán được đơn hàng mới trị giá 1 triệu USD sau khi gặp khách hàng lần đầu ở Hàn Quốc trước khi bay sang Nhật Bản.

Lu Hua - người sở hữu một công ty gia công linh kiện tại Quảng Đông, Trung Quốc chia sẻ: "Từ lãnh đạo cấp cao đến chính quyền địa phương, các công ty xuất khẩu được khuyến khích ra nước ngoài để thu hút nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu hơn. Tuy nhiên, một số đơn đặt hàng có thể đã bị mất vĩnh viễn khi ngày càng có nhiều công ty đa quốc gia cố gắng đa dạng hóa chuỗi cung ứng."