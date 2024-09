Tín Hưng Investment - Đại lý F1 phân phối chính thức Vinhomes Grand Park

Tín Hưng Investment - Hành trình kiến tạo những giá trị vững bền

Gia nhập thị trường bất động sản vào năm 2020, Tín Hưng Investment đã không ngừng phát triển, vượt qua những khó khăn và thử thách để tạo dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng cũng như trở thành đối tác đáng tin cậy của các chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước. Một trong những ưu thế vượt bậc của Tín Hưng Investment là sự hợp tác chiến lược cùng Joyoung Universal Group - Tập đoàn bất động sản hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 30 năm kinh nghiệm, đã phát triển gần 60 dự án cao cấp. Với vai trò cổ đông chiến lược, Joyoung Universal Group đã và đang đóng góp mạnh mẽ vào việc củng cố nguồn lực tài chính của Tín Hưng Investment, đồng thời cung cấp những tư vấn chiến lược quan trọng, mở rộng thị trường bán hàng tại Đài Loan (Trung Quốc), giúp định hướng phát triển bền vững và lâu dài nhằm đưa Tín Hưng Investment vươn đến mục tiêu không chỉ trở thành đối tác phân phối bất động sản uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, mà còn trở thành đơn vị phát triển bất động sản cao cấp chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm cùng sự hậu thuẫn từ Joyoung Universal Group, Tín Hưng Investment rất vinh dự và tự hào khi nhận được sự tín nhiệm của chủ đầu tư Vinhomes, chính thức trở thành đại lý phân phối chính thức dự án Vinhomes Grand Park. Đây là bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của công ty, đồng thời khẳng định vị thế và sự tín nhiệm từ các chủ đầu tư lớn trong ngành. Với vai trò là đại lý phân phối F1 đại đô thị Vinhomes Grand Park, Tín Hưng Investment cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm, mang đến những sản phẩm bất động sản chất lượng, giá trị và tiềm năng không chỉ cho khách hàng tại Việt Nam mà còn mang đến cho những khách hàng tại Đài Loan (Trung Quốc) khi có nhu cầu đầu tư, mua bất động sản tại Việt Nam.

Vinhomes Grand Park - Đại đô thị đáng sống bậc nhất phía Nam

Dự án Vinhomes Grand Park được định hướng phát triển thành Đại đô thị đáng sống bậc nhất phía Nam khi sở hữu vị trí đắc địa tại thành phố Thủ Đức với cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ cùng hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" đáp ứng hài hoà và vượt trội mọi nhu cầu của cư dân từ an cư, nghỉ dưỡng, giáo dục, mua sắm, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe,... Liên tục bổ sung hàng loạt tiện ích như Vincom Mega Mall, Quảng trường Golden Eagle, Sân tập golf 2 tầng, công viên giải trí VinWonders,...Vinhomes Grand Park không chỉ kiến tạo một chốn an cư lý tưởng mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn với tiềm năng sinh lời vượt trội.

The Opus One - Top 1 của đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn

Hiện tại, chủ đầu tư đang tiếp tục ra mắt phân khu căn hộ The Opus One - mảnh ghép cuối cùng đắt giá bật nhất Vinhomes Grand Park. Được ví như viên ngọc sáng giữa lòng đại đô thị, The Opus One là nơi hội tụ mọi tinh hoa độc bản, mọi đặc quyền vượt trội từ bộ tứ tầm view đỉnh cao, hệ tiện ích chuẩn resort đến tiêu chuẩn bàn giao cao cấp bậc nhất Vinhomes Grand Park. Đặc biệt, với mức giá chỉ từ 82 triệu đồng/m2 cùng hàng loạt chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn, đây chính là thời điểm vàng để sở hữu căn hộ The Opus One.

Cần tư vấn về dự án Vinhomes Grand Park vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Tín Hưng Investment

Địa chỉ: Số 37 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0888 33 66 77

Email: tinhung.investment@gmail.com

Website: https://www.tinhungpro.vn/can-ho-vinhome-grand-park/

Fanpage: https://www.facebook.com/tinhunginvestment