Tín Hưng Investment trở thành đại lý chiến lược phân phối các dự án của Masterise Homes

Đây là bước tiến quan trọng của Tín Hưng Investment trên thị trường bất động sản, khẳng định uy tín và năng lực của công ty với sự hậu thuẫn từ Joyoung Universal Group, cổ đông chiến lược đến từ Đài Loan (Trung Quốc).

Tín Hưng Investment – Hành trình vươn mình mạnh mẽ

Kể từ khi thành lập vào năm 2020, Tín Hưng Investment đã từng bước xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực phân phối bất động sản nhờ chiến lược phát triển bài bản, tập trung vào phân khúc trung và cao cấp tại các đô thị lớn trên cả nước và các đô thị vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, Tín Hưng Investment vinh dự nhận được sự tín nhiệm từ khách hàng và các chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước như Masterise Homes, Vinhomes, Ho Tram Project Company, An Gia,...

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển nhanh chóng của Tín Hưng Investment chính là việc hợp tác chiến lược với Joyoung Universal Group, tập đoàn đa ngành từ Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Cố vấn kinh doanh của Joyoung Universal Group, Ông Stephen Lee với kinh nghiệm hơn 20 năm tại Đài Loan và hơn 25 năm tại Việt Nam về lĩnh vực bất động sản cho biết việc trở thành cổ đông chiến lược của Tín Hưng Investment sẽ là cơ hội tuyệt vời để hai bên cùng phát triển vì lợi ích chung. Với vai trò cổ đông chiến lược, Joyoung Universal Group không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính mà còn tư vấn chiến lược phát triển dài hạn, giúp Tín Hưng Investment từng bước khẳng định vị thế, trở thành đơn vị phân phối và phát triển dự án hàng đầu tại Việt Nam đồng thời mở rộng thị trường bán hàng tại Đài Loan (Trung Quốc).

The Global City - Trung tâm mới của Thành phố Hồ Chí Minh

The Global City là khu đô thị phức hợp tiên phong tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Foster + Partners, công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc. Với tầm nhìn trở thành Trung tâm mới của Thành phố Hồ Chí Minh, ngang tầm với các khu downtown nổi tiếng tại Singapore, Dubai, New York, The Global City được phát triển theo tiêu chuẩn vượt trội từ vị trí, quy hoạch đến hệ tiện ích và các hoạt động tầm cỡ quốc tế. Dự án có quy mô lên đến 117,4 ha, bao gồm 5 phân khu, cung cấp ra thị trường khoảng 8.000 căn hộ và 1.900 căn nhà phố, biệt thự. Giai đoạn 1 của dự án đã bàn giao vào đầu năm 2024 với hơn 900 sản phẩm nhà phố thương mại. Đặc biệt, phân khu cao tầng dự kiến sẽ được ra mắt vào quý 4/2024 đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng và nhà đầu tư.

Masteri Centre Point - Lumière Boulevard - Khu compound cao cấp bậc nhất khu Đông Thành phố Hồ Chí Minh

Masteri Centre Point và Lumière Boulevard là hai khu compound cao cấp tọa lạc tại vị trí trung tâm của Đại đô thị Vinhomes Grand Park, được phát triển bởi Masterise Homes và các đối tác danh tiếng toàn cầu là Tange Associates, Land Sculptor, Studio HBA và Mace. Hai dự án đã được bàn giao từ cuối năm 2023 với tổng diện tích 7 ha gồm 10 tòa cung cấp ra thị trường khoảng 5.000 căn hộ.



Masteri Centre Point gây ấn tượng với đường nét thiết kế giật cấp độc đáo được đan xen tinh tế cùng hệ cửa kính với chiều cao sát trần mang lại tầm nhìn tuyệt đẹp đồng thời giảm áp lực bê tông hóa so với các công trình thông thường. Trong khi đó Lumière Boulevard ghi dấu ấn với khách hàng bởi kiến trúc xanh 3D hàng đầu Thành phố Hồ Chí Minh với 24 khu vườn treo thẳng đứng trên 5 tòa tháp căn hộ nối tiếp nhau từ tầng thượng đến tầng trệt cùng cảnh quan nội khu rợp bóng cây.

Bên cạnh chuỗi tiện ích đẳng cấp của Đại đô thị Vinhomes Grand Park, cư dân tại Masteri Centre Point và Lumière Boulevard còn được tận hưởng cuộc sống riêng tư với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp như khách sạn 5 sao cùng những tiện ích đặc quyền: hồ bơi phi thuyền 2 tầng sử dụng công nghệ điện phân muối, rạp chiếu phim ngoài trời, khu thể thao thực tế ảo đặc sắc nhất Việt Nam,...

Được Masterise Homes "chọn mặt gửi vàng", Tín Hưng Investment chính thử trở thành Đại lý phân phối F1 dự án The Global City, Masteri Centre Point và Lumière Boulevard. Với vai trò đại lý phân phối F1, Tín Hưng Investment cam kết mang đến cho khách hàng tại Việt Nam cũng như khách hàng tại Đài Loan khi có nhu cầu đầu tư, mua bất động sản tại Việt Nam những sản phẩm chất lượng với dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, chu đáo. Không chỉ tập trung vào việc phân phối các sản phẩm bất động sản chất lượng, công ty cũng không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đơn vị phát triển bất động sản cao cấp tại Việt Nam.

Hiện nay, khách hàng mua căn hộ Lumière Boulevard và Masteri Centre Point sẽ được hưởng chính sách hấp dẫn, cụ thể là thanh toán 5% nhận nhà ngay, tặng gói tân gia lên đến 200 triệu, miễn phí quản lý đến năm 2028 cùng nhiều chương trình đặc biệt khác.

