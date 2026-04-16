Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to

Theo Duy Anh | 16-04-2026 - 18:59 PM | Xã hội

Do tác động của không khí lạnh yếu, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa, trời chuyển mát.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/4), bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống nước ta.

Từ đêm nay đến ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Ngoài ra, chiều tối và tối 16/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát, nhiệt độ tại Hà Nội giảm còn 23-28 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/4

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông Nhiệt độ từ 23-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn). Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 24-39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 23-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Bắc Kinh tới thăm Nam Ninh bằng tàu cao tốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Bắc Kinh tới thăm Nam Ninh bằng tàu cao tốc Nổi bật

Thông báo tới hàng chục triệu người dân đang sử dụng VNeID

Thông báo tới hàng chục triệu người dân đang sử dụng VNeID Nổi bật

Ra lệnh bắt tạm giam trưởng ban quản lý rừng Vũ Đức Dân SN 1980

Ra lệnh bắt tạm giam trưởng ban quản lý rừng Vũ Đức Dân SN 1980

18:37 , 16/04/2026
Khám xét, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH Châu Kiệt An

Khám xét, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH Châu Kiệt An

18:00 , 16/04/2026
Khám xét khẩn cấp thu giữ 4.000 hộp thuốc, 790kg viên nang, bắt tạm giam chủ xưởng thuốc Thái Chánh Kiên

Khám xét khẩn cấp thu giữ 4.000 hộp thuốc, 790kg viên nang, bắt tạm giam chủ xưởng thuốc Thái Chánh Kiên

17:36 , 16/04/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 16-4: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số hôm nay, 16-4: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

17:08 , 16/04/2026

