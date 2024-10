Tin lời bạn gái "Quỳnh Châu" trên mạng, người đàn ông mất gần 19 tỉ đồng

Ngày 4-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa chuyên án, triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế "Tam giác Vàng" thuộc tỉnh Bokeo (Lào) do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan Công an tỉnh Nghệ An, xác định tại đặc khu kinh tế "Tam giác Vàng" thuộc tỉnh Bokeo (Lào) có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định Vi Văn Linh (SN 2003) và Kha Văn Úc (SN 2002, cùng trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) là 2 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo nói trên.

Tháng 9-2023, Vi Văn Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc đến tháng 2-2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo "Phương Quỳnh", tài khoản Facebook "Phạm Quỳnh Châu" nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào "Biconomynft" rồi lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 17,6 tỉ đồng. Cũng với "chiêu bài tương tự", Kha Văn Úc đã tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng của người đàn ông này.

Kha Văn Úc và Vi Văn Linh tại cơ quan công an. Ảnh: V.Hậu

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mở rộng chuyên án, cơ quan công an bắt giữ thêm 3 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Lộc Văn Tào (SN 2001); Lương Văn Hiền (SN 2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (SN 2002), trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh, mở rộng.