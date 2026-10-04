Tin mới nhất về thời điểm không khí lạnh bao trùm miền Bắc gây mưa to, nhiệt độ giảm mạnh
Theo dự báo, từ đêm nay, toàn miền Bắc sẽ có mưa to, trời chuyển lạnh.
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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (04/10), không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta. Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 13h phổ biến 27-30 độ.
Chiều tối và đêm 04/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế.
Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.
Do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối 4/10 đến ngày 5/10, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 4 và ngày 5/10
Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-26 độ.
Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-27 độ.
Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 20-27 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-30 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-33 độ.
Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-32 độ.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.
vietnamdaily