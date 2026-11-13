Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, mưa to trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai (14/11), không khí lạnh suy yếu khiến nhiệt độ ở khu vực miền Bắc sẽ tăng nhanh trở lại, thời tiết chỉ se lạnh vào đêm và sáng sớm.

Trong các ngày từ 15-17/11, miền Bắc duy trì nền nhiệt khá cao với nhiệt độ cao nhất trên 30 độ.

Đến khoảng đêm 17- ngày 18/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp. Từ khoảng ngày 18-19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/11

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-34 độ.