Tin nhắn SMS giả mạo xuất hiện ngay sau tin nhắn thật từ ngân hàng: Làm sao để phân biệt?

Ngân hàng Vietbank cảnh báo các đối tượng lừa đảo có thể giả mạo tên hiển thị của ngân hàng để gửi tin nhắn SMS chứa đường link đến website giả mạo, nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập và dữ liệu tài khoản của khách hàng.

Theo Vietbank, tin nhắn giả mạo có thể xuất hiện ngay trong cùng luồng hội thoại với các tin nhắn thật mà ngân hàng đã gửi trước đó. Điều này khiến khách hàng dễ nhầm lẫn và cho rằng nội dung được gửi từ kênh chính thức của ngân hàng.

Các tin nhắn lừa đảo thường thông báo tài khoản bị khóa, phát sinh giao dịch bất thường hoặc yêu cầu cập nhật thông tin, xác thực sinh trắc học khẩn cấp. Một số tin nhắn khác có thể thông báo khách hàng được nhận quà, hoàn tiền hoặc ưu đãi, kèm đường link yêu cầu truy cập để thực hiện các bước xác nhận.

Khi truy cập website giả mạo, khách hàng có thể bị yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ hoặc tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Để bảo vệ tài khoản, Vietbank khuyến cáo khách hàng không nhấn vào đường link, tải tệp hoặc cài đặt ứng dụng từ các tin nhắn, email đáng ngờ. Khách hàng cũng không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN và mã bảo mật thẻ CVV/CVC cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Khi nhận được tin nhắn nghi ngờ, khách hàng không nên gọi điện hoặc liên hệ theo số điện thoại, đường link hay thông tin được cung cấp trong tin nhắn. Thay vào đó, khách hàng cần chủ động mở ứng dụng ngân hàng đã cài đặt từ nguồn chính thức để kiểm tra thông báo và lịch sử giao dịch.

Trong trường hợp cần xác minh, khách hàng có thể liên hệ hotline Vietbank theo số 1800 1122 hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng để được hỗ trợ.

Nếu đã truy cập đường link đáng ngờ hoặc cung cấp thông tin, khách hàng cần dừng ngay các thao tác trên website, không tiếp tục nhập dữ liệu hay mã OTP và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn. Đồng thời, khách hàng cần liên hệ Vietbank qua hotline 1800 1122 hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch để được hướng dẫn các biện pháp bảo vệ tài khoản.

Vietbank cũng khuyến cáo khách hàng lưu giữ tin nhắn, đường link, ảnh chụp màn hình và các thông tin liên quan để phục vụ quá trình kiểm tra, xử lý khi cần thiết.