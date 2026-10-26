Phí quản lý tài khoản Agribank: Mỗi tháng mất bao nhiêu, khi nào được miễn?

Theo biểu phí dịch vụ khách hàng cá nhân của Agribank, dịch vụ tài khoản tiền gửi quy định phí quản lý tài khoản VND ở mức tối đa 5.000 đồng mỗi tháng. Phần ghi chú nêu rõ phí này áp dụng cho mọi đối tượng khách hàng có mở và sử dụng tài khoản thanh toán trong hệ thống Agribank. Các mức phí trong bảng chưa bao gồm thuế GTGT.

Agribank cũng cho biết, tài khoản VND có số dư bình quân tháng trên 5 triệu đồng sẽ được miễn phí quản lý

Phí mở và quản lý tài khoản tiền gửi. Ảnh chụp biểu phí Agribank

Nếu bị thu ở mức trần, một tài khoản VND có thể mất 60.000 đồng mỗi năm (5.000 đồng × 12 tháng), chưa gồm VAT.

Các loại tài khoản khác có mức riêng. Tài khoản giao dịch chứng khoán chịu tối đa 3.000 đồng mỗi tháng, tài khoản ngoại tệ tối đa 0,5 USD mỗi tháng. Tài khoản thanh toán chung mở theo yêu cầu của khách hàng chịu 20.000 đồng mỗi tháng với tài khoản VND và 1 USD mỗi tháng với tài khoản ngoại tệ. Như vậy, một tài khoản chung bằng VND có thể tốn 240.000 đồng mỗi năm. Trường hợp chủ tài khoản yêu cầu quản lý đặc biệt, phí theo thỏa thuận.

Phí đóng tài khoản

Người không còn dùng tài khoản cũng cần lưu ý chi phí khi đóng. Đóng tài khoản thanh toán VND trong vòng một năm kể từ ngày mở mất 20.000 đồng, tài khoản ngoại tệ là 5 USD. Ví dụ, một người mở tài khoản VND được 8 tháng rồi đóng sẽ trả 20.000 đồng phí đóng, cộng với phí quản lý tối đa 40.000 đồng cho 8 tháng đã sử dụng, tổng cộng tối đa 60.000 đồng chưa gồm VAT.