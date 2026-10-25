Người có tài khoản ngân hàng chú ý: 6 trường hợp bị ngừng giao dịch rút/chuyển tiền online

Khách hàng cá nhân có thể bị ngân hàng tạm dừng một số giao dịch chuyển tiền, thanh toán hoặc rút tiền nếu chưa đáp ứng yêu cầu về xác thực sinh trắc học, giấy tờ tùy thân và thông tin tài khoản. Người dùng cần nắm rõ các trường hợp dưới đây để chủ động cập nhật thông tin, tránh gián đoạn giao dịch.

1. Chưa cập nhật hoặc xác thực sinh trắc học theo quy định



Khách hàng chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học theo yêu cầu có thể bị hạn chế một số giao dịch ngân hàng điện tử, đặc biệt là giao dịch thanh toán, chuyển tiền trực tuyến thuộc diện phải xác thực. Phạm vi hạn chế phụ thuộc quy định hiện hành và loại giao dịch.

2. Giấy tờ tùy thân hết hiệu lực

Theo quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ngân hàng phải theo dõi thời hạn hiệu lực của giấy tờ tùy thân và thông báo cho khách hàng trước ít nhất 30 ngày để cập nhật. Khi giấy tờ hết hiệu lực mà chưa được bổ sung thông tin hợp lệ, khách hàng có thể bị tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền theo quy định.

3. Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu để thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng

Khách hàng cần sử dụng giấy tờ tùy thân phù hợp với quy định hiện hành khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Việc sử dụng hộ chiếu của công dân Việt Nam trong các nghiệp vụ ngân hàng cần được rà soát, cập nhật theo yêu cầu về giấy tờ định danh. Quy định đối với người nước ngoài có thể khác.

4. Sử dụng chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ định danh không còn được chấp nhận

Khách hàng sử dụng chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy tờ khác không còn đáp ứng yêu cầu hiện hành cần liên hệ ngân hàng để cập nhật thông tin. Nếu giấy tờ hết hiệu lực hoặc không đáp ứng điều kiện định danh, giao dịch có thể bị gián đoạn.

5. Người nước ngoài có giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú hết hiệu lực

Đối với khách hàng nước ngoài, giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam là một trong những thông tin cần được cập nhật theo quy định. Khi giấy tờ hết hiệu lực, khách hàng có thể bị tạm dừng một số giao dịch thẻ hoặc dịch vụ ngân hàng cho đến khi hoàn tất việc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

6. Sử dụng biệt danh thay cho tên tài khoản theo quy định

Từ ngày 1/4/2026, các quy định về tên tài khoản thanh toán yêu cầu thông tin tài khoản phù hợp với giấy tờ định danh của khách hàng. Những dịch vụ sử dụng biệt danh tài khoản không còn đáp ứng quy định có thể bị dừng. Việc dừng dịch vụ biệt danh không đồng nghĩa với việc tài khoản gốc hoặc số dư bị hủy.

Để hạn chế nguy cơ không thể chuyển tiền hoặc rút tiền khi cần thiết, khách hàng nên kiểm tra thời hạn giấy tờ tùy thân, hoàn tất xác thực sinh trắc học và cập nhật thông tin theo hướng dẫn của ngân hàng.

Nếu nhận được thông báo yêu cầu bổ sung giấy tờ, khách hàng nên thực hiện sớm qua ứng dụng ngân hàng chính thức hoặc tại quầy giao dịch. Trường hợp chưa rõ nguyên nhân bị hạn chế giao dịch, người dùng cần liên hệ trực tiếp ngân hàng để xác định yêu cầu cụ thể.

Các quy định về định danh và xác thực được áp dụng nhằm tăng cường an toàn tài khoản, hạn chế gian lận và ngăn chặn hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch trái phép.