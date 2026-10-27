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Tin nhắn Zalo có thể chiếm quyền điện thoại, rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

| | Sống

Ngày 26/10/2026, Cục An ninh mạng, Bộ Công an phát đi cảnh báo về hai thủ đoạn lừa đảo đang lan rộng. Chỉ một thao tác cài đặt sai, kẻ gian có thể điều khiển điện thoại, đánh cắp mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng liên tục thay đổi thủ đoạn, lợi dụng các hình thức tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, cơ quan chức năng tại Hưng Yên và Cần Thơ cảnh báo về mã độc giả mạo ứng dụng bảo hiểm xã hội và chiêu trò lừa đảo “xem phim nhận hoa hồng”.

Các đối tượng giả danh cán bộ Bảo hiểm xã hội hoặc công an, kết bạn với người dân qua Zalo rồi yêu cầu cập nhật thẻ bảo hiểm y tế hoặc thông báo nhận tiền hoàn trả. Sau đó, chúng gửi đường link hoặc mã QR chứa tệp cài đặt giả mạo VssID có đuôi “.apk”. Nếu cài đặt và cấp quyền trợ năng, mã độc có thể cho phép kẻ gian điều khiển điện thoại, đánh cắp mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trước đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã khẳng định cơ quan này không gửi file cài đặt, đường link hay yêu cầu cài ứng dụng VssID qua mạng xã hội hoặc tin nhắn.

Người dân chỉ tải ứng dụng VssID trên từ kho chính thức CH Play hoặc App Store (Ảnh: Khả Văn)

Một thủ đoạn khác là tuyển cộng tác viên “xem phim ngắn nhận hoa hồng” trên Facebook, Zalo, Telegram. Ban đầu, các đối tượng trả khoản thưởng nhỏ để tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân nạp số tiền ngày càng lớn để làm nhiệm vụ, rồi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ tải ứng dụng từ kho chính thức CH Play hoặc App Store. Không bấm vào đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không cài tệp APK được gửi qua tin nhắn. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hoặc nạp tiền để nhận nhiệm vụ kiếm hoa hồng.

Tại Hưng Yên, Công an tỉnh đang hướng dẫn người dân cài đặt Zalo Mini App “Phản ánh an ninh, trật tự Hưng Yên” để tiếp nhận thông tin cảnh báo, đồng thời hỗ trợ gửi tin báo, tố giác tội phạm.

Nếu nghi ngờ điện thoại đã bị cài mã độc, người dân cần ngay lập tức ngắt kết nối mạng (Wi-Fi và dữ liệu di động) trên điện thoại. Sau đó, dùng một thiết bị khác liên hệ ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Cục An ninh mạng (Bộ Công an)

Tài khoản Zalo đang bị theo dõi từ xa nếu có dấu hiệu sau

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

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