Vì sao đầu thước cuộn luôn có một bộ phận lỏng lẻo, nhiều người dùng cả đời vẫn không biết lý do?

Thước cuộn là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt với những người thường xuyên sửa chữa đồ đạc, đo kích thước nội thất hoặc làm mộc. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận thấy một chi tiết khá lạ ở phần đầu của dụng cụ này.

Đó là miếng kim loại nhỏ được gắn bằng đinh tán, có thể dịch chuyển qua lại khi dùng tay kéo hoặc đẩy nhẹ. Điều đáng nói là ngay cả những chiếc thước cuộn mới mua cũng có hiện tượng tương tự.

Không ít người cho rằng đây là dấu hiệu của việc lắp ráp thiếu chắc chắn, thậm chí tìm cách siết chặt phần kim loại để thước không còn bị lỏng. Thế nhưng, hành động tưởng chừng hợp lý này lại có thể khiến dụng cụ đo đạc trở nên kém chính xác.

Vì sao đầu thước cuộn được thiết kế lỏng lẻo?

Theo hướng dẫn của nhà sản xuất dụng cụ đo REEKON Tools, phần móc kim loại ở đầu thước cuộn được thiết kế có thể dịch chuyển một khoảng rất nhỏ. Đây không phải lỗi sản xuất mà là cơ chế giúp bù trừ độ dày của chính miếng kim loại khi đo.

Cụ thể, khi móc đầu thước vào cạnh một tấm gỗ rồi kéo ra, phần móc sẽ dịch chuyển ra ngoài. Ngược lại, nếu đặt đầu thước áp sát vào một bề mặt để đo kích thước bên trong, miếng kim loại sẽ được đẩy lùi vào.

Khoảng dịch chuyển này tương ứng với độ dày của phần móc, giúp điểm bắt đầu đo được xác định chính xác trong cả hai trường hợp.

Chẳng hạn, với một chiếc thước cuộn có phần móc dày khoảng 1 mm, cơ chế này sẽ bù trừ khoảng 1 mm khi thay đổi giữa hai cách đo. Nếu đầu móc bị cố định hoàn toàn, kết quả có thể xuất hiện sai số.

Theo trang hướng dẫn của nhà bán lẻ dụng cụ và vật liệu xây dựng The Home Depot, phần móc trên một chiếc thước cuộn hoạt động bình thường phải có khả năng dịch chuyển nhẹ. Đây là đặc điểm quan trọng giúp dụng cụ đo chính xác cả kích thước bên trong lẫn bên ngoài.

Có nên sửa khi thấy đầu thước cuộn bị lỏng?

Mặc dù chuyển động nhẹ là bình thường, người dùng vẫn cần phân biệt giữa thiết kế có chủ đích và tình trạng hư hỏng thực sự.

Nếu phần móc bị cong, lệch, đinh tán hư hỏng hoặc dịch chuyển quá mức thiết kế, kết quả đo có thể không còn chính xác. Khi đó, người dùng nên kiểm tra bằng một dụng cụ đo chuẩn trước khi tiếp tục sử dụng.

Ngược lại, nếu đầu thước chỉ dịch chuyển nhẹ theo chiều kéo và đẩy, bạn không nên tự ý siết chặt hoặc cố định nó.

Hóa ra, một chi tiết tưởng như lỗi sản xuất trên thước cuộn lại là kết quả của tính toán kỹ thuật, giúp người dùng đo đạc chính xác hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo REEKON Tools, The Home Depot