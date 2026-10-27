Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao đầu thước cuộn luôn có một bộ phận lỏng lẻo, nhiều người dùng cả đời vẫn không biết lý do?

| | Sống

Một chi tiết nhỏ trên thước cuộn khiến nhiều người tưởng rằng dụng cụ đã bị hỏng, nhưng thực tế lại ẩn chứa công dụng ít ai ngờ tới.

Thước cuộn là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt với những người thường xuyên sửa chữa đồ đạc, đo kích thước nội thất hoặc làm mộc. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận thấy một chi tiết khá lạ ở phần đầu của dụng cụ này.

Đó là miếng kim loại nhỏ được gắn bằng đinh tán, có thể dịch chuyển qua lại khi dùng tay kéo hoặc đẩy nhẹ. Điều đáng nói là ngay cả những chiếc thước cuộn mới mua cũng có hiện tượng tương tự.

Không ít người cho rằng đây là dấu hiệu của việc lắp ráp thiếu chắc chắn, thậm chí tìm cách siết chặt phần kim loại để thước không còn bị lỏng. Thế nhưng, hành động tưởng chừng hợp lý này lại có thể khiến dụng cụ đo đạc trở nên kém chính xác.

Vì sao đầu thước cuộn được thiết kế lỏng lẻo?

Theo hướng dẫn của nhà sản xuất dụng cụ đo REEKON Tools, phần móc kim loại ở đầu thước cuộn được thiết kế có thể dịch chuyển một khoảng rất nhỏ. Đây không phải lỗi sản xuất mà là cơ chế giúp bù trừ độ dày của chính miếng kim loại khi đo.

Cụ thể, khi móc đầu thước vào cạnh một tấm gỗ rồi kéo ra, phần móc sẽ dịch chuyển ra ngoài. Ngược lại, nếu đặt đầu thước áp sát vào một bề mặt để đo kích thước bên trong, miếng kim loại sẽ được đẩy lùi vào.

Khoảng dịch chuyển này tương ứng với độ dày của phần móc, giúp điểm bắt đầu đo được xác định chính xác trong cả hai trường hợp.

Chẳng hạn, với một chiếc thước cuộn có phần móc dày khoảng 1 mm, cơ chế này sẽ bù trừ khoảng 1 mm khi thay đổi giữa hai cách đo. Nếu đầu móc bị cố định hoàn toàn, kết quả có thể xuất hiện sai số.

Theo trang hướng dẫn của nhà bán lẻ dụng cụ và vật liệu xây dựng The Home Depot, phần móc trên một chiếc thước cuộn hoạt động bình thường phải có khả năng dịch chuyển nhẹ. Đây là đặc điểm quan trọng giúp dụng cụ đo chính xác cả kích thước bên trong lẫn bên ngoài.

Có nên sửa khi thấy đầu thước cuộn bị lỏng?

Mặc dù chuyển động nhẹ là bình thường, người dùng vẫn cần phân biệt giữa thiết kế có chủ đích và tình trạng hư hỏng thực sự.

Nếu phần móc bị cong, lệch, đinh tán hư hỏng hoặc dịch chuyển quá mức thiết kế, kết quả đo có thể không còn chính xác. Khi đó, người dùng nên kiểm tra bằng một dụng cụ đo chuẩn trước khi tiếp tục sử dụng.

Ngược lại, nếu đầu thước chỉ dịch chuyển nhẹ theo chiều kéo và đẩy, bạn không nên tự ý siết chặt hoặc cố định nó.

Hóa ra, một chi tiết tưởng như lỗi sản xuất trên thước cuộn lại là kết quả của tính toán kỹ thuật, giúp người dùng đo đạc chính xác hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo REEKON Tools, The Home Depot

Biểu tượng 181 năm tuổi đóng cửa chỉ vì một cái thước cuộn, 5.000 lao động mất việc: Sự thật đằng sau lý do ngừng hoạt động “kỳ lạ” nhất lịch sử

Theo Nguyệt Phạm

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 trường đại học chi lương 105 tỷ đồng/năm, đang tuyển giảng viên thu nhập tới 115 triệu/tháng, “tặng” ngay 350 triệu nếu đủ điều kiện sau

Việt Nam có 1 trường đại học chi lương 105 tỷ đồng/năm, đang tuyển giảng viên thu nhập tới 115 triệu/tháng, “tặng” ngay 350 triệu nếu đủ điều kiện sau Nổi bật

“Cha đẻ” công nghệ tạo ra 1 lít nước sạch chỉ với 7 VND ngưỡng mộ tầm nhìn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

“Cha đẻ” công nghệ tạo ra 1 lít nước sạch chỉ với 7 VND ngưỡng mộ tầm nhìn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Vì sao Hà Nội cấm trồng loại cây có quả quen thuộc, nhiều nhà từng dùng thay xà phòng, chất tẩy rửa đồ, quần áo?

Vì sao Hà Nội cấm trồng loại cây có quả quen thuộc, nhiều nhà từng dùng thay xà phòng, chất tẩy rửa đồ, quần áo?

13:04 , 27/10/2026
Họp lớp hết 135 triệu đồng, lớp trưởng kiểm tra camera xong thì lặng lẽ rời nhóm chat

Họp lớp hết 135 triệu đồng, lớp trưởng kiểm tra camera xong thì lặng lẽ rời nhóm chat

12:50 , 27/10/2026
4 nguyên tắc uống nước đun sôi để nguội ai cũng cần biết

4 nguyên tắc uống nước đun sôi để nguội ai cũng cần biết

12:33 , 27/10/2026
Dụi mắt 1000 lần khi thấy 5 cây này bỗng trổ hoa: Cảnh hiếm cả đời chưa chắc gặp một lần, cả nhà vui như đón lộc trời ban

Dụi mắt 1000 lần khi thấy 5 cây này bỗng trổ hoa: Cảnh hiếm cả đời chưa chắc gặp một lần, cả nhà vui như đón lộc trời ban

12:12 , 27/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên