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4 nguyên tắc uống nước đun sôi để nguội ai cũng cần biết

| | Sống

Để sử dụng nước đun sôi để nguội an toàn, các gia đình cần lưu ý 4 điều dưới đây.

Đun sôi nước đúng cách

Đun sôi là biện pháp giúp tiêu diệt phần lớn vi khuẩn, virus và các vi sinh vật gây bệnh có trong nước. Tuy nhiên, phương pháp này không loại bỏ được tất cả các chất ô nhiễm hóa học, kim loại nặng hay một số độc tố có thể tồn tại trong nguồn nước.

Vì vậy, nên sử dụng nước từ nguồn đã được kiểm soát chất lượng. Nếu nước có màu sắc, mùi vị bất thường hoặc nghi ngờ bị ô nhiễm hóa chất, không nên chỉ đun sôi rồi uống.

Với nước dùng để uống, cần đun sôi kỹ. Trong trường hợp có cảnh báo dịch bệnh hoặc hướng dẫn xử lý nước khẩn cấp tại địa phương, hãy thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Đựng nước trong bình sạch, có nắp đậy

Một trong những sai lầm thường gặp là đun sôi nước nhưng sau đó để nguội trong nồi mở nắp hoặc rót vào bình chưa được vệ sinh kỹ.

Khi nước nguội, bụi bẩn, côn trùng và vi sinh vật từ môi trường có thể xâm nhập trở lại. Bình chứa bẩn cũng có thể khiến nước bị nhiễm khuẩn dù trước đó đã được đun sôi.

Đun sôi nước (ảnh minh họa)

Tốt nhất, hãy dùng bình hoặc chai đựng nước sạch, có nắp kín. Vệ sinh bình thường xuyên, tráng sạch và để khô trước khi sử dụng. Không dùng chung dụng cụ uống nước hoặc nhúng tay, cốc đã sử dụng vào bình nước chung.

Không để nước đun sôi để nguội quá lâu

Nước sau khi đun sôi không mặc nhiên an toàn vô thời hạn. Trong quá trình bảo quản, nước có thể bị tái nhiễm vi sinh vật từ dụng cụ chứa, tay người sử dụng hoặc môi trường xung quanh.

Do đó, nên đun lượng nước vừa đủ dùng trong ngày, bảo quản trong bình sạch có nắp kín và đặt ở nơi sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu có điều kiện, nên sử dụng nước trong thời gian ngắn thay vì để nhiều ngày. Nếu nước có mùi, vị hoặc màu sắc khác thường, cần loại bỏ thay vì tiếp tục sử dụng.

Uống nước theo nhu cầu

Bên cạnh vấn đề an toàn, lượng nước uống mỗi ngày cũng cần được chú ý. Nước giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt, vận chuyển chất dinh dưỡng, hỗ trợ đào thải chất cặn bã và duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan.

Mỗi người có nhu cầu nước khác nhau, phụ thuộc vào tuổi tác, cân nặng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Khi trời nóng, ra nhiều mồ hôi hoặc vận động kéo dài, nhu cầu nước thường tăng lên.

Nên uống nước đều đặn trong ngày, chia thành nhiều lần thay vì cố uống thật nhiều trong một thời điểm. Không cần ép bản thân uống một lượng nước cố định nếu không phù hợp với nhu cầu cơ thể. Người mắc bệnh tim, thận hoặc đang được bác sĩ yêu cầu hạn chế dịch cần tuân thủ hướng dẫn riêng.

Đặc biệt, nước đun sôi để nguội không cần phải uống khi còn ấm mới tốt cho sức khỏe. Nước ở nhiệt độ phòng vẫn có thể sử dụng bình thường nếu được xử lý và bảo quản đúng cách.

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Theo Minh Khang

Sức khỏe 24h

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