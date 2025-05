Tin thời tiết mới nhất: Miền Bắc sắp mưa lớn, đề phòng ngập úng

Khu vực Bắc Bộ nhiều khả năng tiếp tục mưa rào và dông

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong chiều và đêm 19/5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, có nơi trên 60mm.

Trước đó, từ 7h đến 15h cùng ngày, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó Yên Mô (Ninh Bình) đạt 139mm, Hạ Long (Quảng Ninh) 125,8mm, Trung An (Thái Bình) 77,4mm và Quất Lâm (Nam Định) 74,6mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng ghi nhận mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối nay, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10–30mm, có nơi trên 50mm.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết đêm 19 và ngày 20/5/2025

Tại Hà Nội, thời tiết nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau trời hửng nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2–3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 25–27 độ C, cao nhất từ 32–34 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây nhiều, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày mưa giảm, chỉ còn vài nơi có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31–34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ cũng duy trì thời tiết nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; sau mưa giảm dần. Gió đông nam đến nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24–27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 31–34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25–28 độ C; cao nhất 34–37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm; ban ngày trời nắng, phía Bắc khu vực có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25–28 độ C; cao nhất 33–36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại Tây Nguyên, trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21–24 độ C, cao nhất từ 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C; cao nhất 31–34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại một số khu vực

Từ 13h đến 15h ngày 19/5, khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã ghi nhận mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa đáng kể tại một số điểm như Na Loi (Nghệ An) 31,6mm và Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 41,2mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại hai tỉnh này đã gần đạt hoặc đã đạt trạng thái bão hòa (trên 85%), làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bản tin được phát lúc 15h30 ngày 19/5 dự báo trong 3–6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20–40mm, có nơi trên 60mm. Trước tình hình đó, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các huyện:

- Nghệ An: Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ;

- Hà Tĩnh: Kỳ Anh, TX. Kỳ Anh, Cẩm Xuyên.

Mức độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống kinh tế - xã hội. Các cơ quan chức năng địa phương cần chủ động rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu để có biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời.