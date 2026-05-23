Tin vui cho 4,5 triệu người dân ngay từ 1/7 năm nay

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội, trong đó đề xuất điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp từ ngày 1/7/2026.

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng (tăng 8%). Tỷ lệ tăng 8% cùng mức điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp người có công.

Lý giải đề xuất mức tăng trên theo Bộ Y tế, việc đề xuất lộ trình tăng nêu trên để bảo đảm tính đồng bộ với lộ trình cải cách tiền lương. Theo dự kiến, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng khoảng 8%. Việc đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội tương ứng 8% đảm bảo sự tương quan, hài hòa giữa các chính sách an sinh xã hội với chính sách tiền lương của khu vực công, tránh tạo ra khoảng cách quá lớn giữa các nhóm đối tượng trong xã hội.

Việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức chuẩn trợ cấp hưu trí xã hội và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách đã từng bước đáp ứng được nhu cầu trợ giúp xã hội của một bộ phận dân cư có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, Bộ Y tế đánh giá, độ bao phủ của chính sách hưu trí xã hội chưa cao, vẫn còn một bộ phận người cao tuổi từ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi không có lương hưu nhưng chưa được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Đề xuất từ 1/7/2027 nâng mức trợ giúp xã hội lên 600.000 đồng/tháng

Bộ Y tế cũng đề xuất mức chuẩn trợ giúp xã hội từ ngày 01/7/2027, điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 540.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng.

Phương án này thực hiện lộ trình thể chế hóa Nghị quyết 42-NQ/TW về nâng cao chất lượng chính sách xã hội. Việc nâng lên 600.000 đồng giúp mức trợ cấp đáp ứng 27,3% chuẩn nghèo nông thôn và 21,4% chuẩn nghèo đô thị, góp phần nâng cao đời sống cho đối tượng. Tuy nhiên, để thực hiện được phương án này thì tổng chi ngân sách nhà nước cho an sinh xã hội sẽ tăng thêm so với phương án 1 kể từ 01/7/2027 (ước tính tăng thêm 4.255 tỉ so với năm 2026).

Theo báo cáo của Bộ Y tế, thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định số 176/2024/NĐ-CP, năm 2025, cả nước thực hiện trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng cho khoảng 4,5 triệu người (tăng khoảng 1,6 triệu người so với năm 2024). Trong đó, 2 triệu người đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng và 2,5 triệu người cao tuổi hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng.

Tổng ngân sách thực hiện là 45.000 tỷ đồng/năm. Hiện 97% tỉnh, thành phố thực hiện chi trả thông qua đơn vị dịch vụ chi trả, 100% địa phương đã triển khai chi trả không dùng tiền mặt, 2,4 triệu đối tượng nhận tiền bằng tài khoản ngân hàng.