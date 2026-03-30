Tin vui cho game thủ: OpenAI cắt siêu dự án, Google nén RAM AI xuống 6 lần - Giá DDR5 giảm mạnh nhất trong một tuần

Sau nhiều tháng tăng giá liên tục, thị trường RAM DDR5 vừa chứng kiến đợt giảm giá mạnh nhất trong tuần qua, mang đến tin vui cho game thủ và người dùng PC. Nguyên nhân đến từ hai sự kiện lớn: OpenAI cắt giảm mạnh kế hoạch chi tiêu và Google công bố công nghệ nén RAM AI đột phá.

Theo dữ liệu theo dõi từ các nhà bán lẻ lớn tại Mỹ, giá DDR5 đã giảm đáng kể trên nhiều sản phẩm. Tại Amazon, các module RAM Corsair ghi nhận mức giảm ấn tượng, với dòng VENGEANCE DDR5 dung lượng 32GB tốc độ lên tới 6400MHz hiện có giá khoảng 379,99 USD, giảm từ mức đỉnh gần đây khoảng 490 USD. Mức giảm cũng lan sang các module 16GB, với SKU DDR5-5200 hiện bán ở mức 219,99 USD thay vì 260 USD như tuần trước. Điều đáng chú ý là các mức giá này còn ở đỉnh cao chỉ một tuần trước đó.

Đợt giảm giá không chỉ giới hạn ở Amazon mà còn xuất hiện trên Newegg với mức giá tương tự. Có vẻ như sản phẩm của Corsair giảm mạnh hơn so với các hãng khác. Xét đến việc bộ kit DDR5 32GB vẫn được bán với giá hơn 450 USD tuần trước, mức giảm hiện tại là một dấu hiệu tích cực mà người dùng mong đợi sẽ tiếp tục.

Thuật toán mới của Google sẽ giúp giảm nhu cầu RAM đối với AI

Nguyên nhân chính đằng sau đợt giảm giá này đến từ việc Google công bố thuật toán TurboQuant. Đây là thuật toán nén KV cache giúp giảm yêu cầu bộ nhớ trong các khối lượng công việc AI xuống tới 6 lần. Bài báo được Google công bố cho thấy không có sự khác biệt đáng chú ý trong khối lượng công việc ngữ cảnh dài khi áp dụng lớp nén này, ngụ ý rằng thế giới sẽ không cần bộ nhớ nhiều như hiện tại. Tuy nhiên nhiều chuyên gia vẫn hoài nghi về tuyên bố này.

Nếu có thể giảm yêu cầu bộ nhớ theo bất kỳ cách nào, điều đó sẽ mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất tăng sản lượng DRAM, nhất là khi chuỗi cung ứng hiện tại đang bị nghẽn nghiêm trọng. Việc giảm giá RAM có thể do các nhà bán lẻ thanh lý hàng tồn kho sau khi TurboQuant được công bố, gây lo ngại về nhu cầu trong tương lai.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. OpenAI đã thay đổi đáng kể chiến lược chi tiêu, từ kế hoạch 1,4 nghìn tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu và mua 40% nguồn cung wafer thô toàn cầu, giờ đây chuyển sang thuê công suất tính toán. Đây là một động thái lùi bước lớn so với tham vọng ban đầu.

Dự án các siêu trung tâm dữ liệu AI của OpenAI với hàng trăm tỷ USD vốn đầu tư cũng đang phải thu hẹp lại

Thêm vào đó, phần cứng AI ngày càng hiệu quả hơn. Tiến bộ trong phần cứng AI, suy luận và các mô hình đã giảm yêu cầu phần cứng cơ bản để xây dựng công suất quy mô trung tâm dữ liệu. Những tiến bộ đạt được trong năm qua đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi.

Điều đáng lo ngại hơn là thị trường nợ đang thận trọng với chi tiêu CapEx cho AI. Các tín hiệu căng thẳng xuất hiện trong hoán đổi rủi ro tín dụng, cùng với việc giảm khẩu vị đầu tư vào nợ liên quan AI. Điều này có thể là khởi đầu của xu hướng rộng lớn hơn trong việc xem xét lại quy mô cam kết xây dựng công suất tính toán.

Đặc biệt khi công nghệ trở nên hiệu quả hơn, nó cũng tiến hóa và trở nên rẻ hơn. Điều này khuyến khích một số bên hoãn chi tiêu để chờ các thế hệ phần cứng tương lai bên ngoài các kế hoạch xây dựng công suất cốt lõi.

Nhìn chung, đây là xu hướng đáng theo dõi để xem giá có tiếp tục giảm hay không. Thị trường RAM vốn là ngành công nghiệp theo chu kỳ, nơi xu hướng nhu cầu thường thay đổi mạnh mẽ. Đối với game thủ đang tìm mua RAM cho bản build của mình, đây chính là thời điểm tốt để xuống tiền.