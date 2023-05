Tin vui cho nông dân xứ vải: Đại gia Thái sở hữu siêu thị GO!, Big C, Tops Market,... về Bắc Giang ký kết tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn, dự kiến "ôm lô" 300 tấn

Theo Thỏa thuận hợp tác, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về các đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang cho Tập đoàn Central Retail Việt Nam để tổ chức kết nối, tiêu thụ sau khi Tập đoàn Central Retail Việt Nam lựa chọn được các đơn vị sản xuất, kinh doanh đáp ứng được các điều kiện và nhu cầu của Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà cung cấp phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ, sản xuất các sản phẩm an toàn theo quy định để cung cấp cho Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Central Retail Việt Nam được tìm hiểu thực tế công tác sản xuất tại địa phương và tổ chức cung ứng, tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản, thực phẩm hoặc có nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất để chế biến, sơ chế và phân phối vải thiều và các sản phẩm nông sản, thực phẩm nếu đáp ứng được các điều kiện và nhu cầu của Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Central Retail Việt Nam , doanh nghiệp này sẽ triển khai nhiều hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều mùa vụ 2023 của tỉnh Bắc Giang. Theo đó, doanh nghiệp sở hữu chuỗi GO!, Big C, Tops Market sẽ cung cấp thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà cung cấp địa phương về các điều kiện, thủ tục, giấy tờ để đưa sản phẩm vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị của Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Đồng thời, phối hợp và xem xét đưa sản phẩm vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị (GO!, Big C, Tops Market…) của Tập đoàn Central Retail Việt Nam tại từng thời điểm.

Đối với các sản phẩm chưa đủ điều kiện đưa vào hệ thống ngay thì tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất hoàn thiện các điều kiện, thủ tục trong thời gian nhanh nhất.

Central Retail Việt Nam cũng toàn quyền xem xét, đánh giá, lựa chọn và quyết định giá bán sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà cung cấp địa phương đáp ứng các điều kiện cần thiết để đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị của Tập đoàn.

Tùy thuộc nhu cầu của Tập đoàn Central Retail Việt Nam tại từng thời điểm, hỗ trợ địa điểm và tư vấn tổ chức hướng tới mục tiêu quảng bá nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang, các chương trình tuần hàng, các chương trình khuyến mãi tại Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Dự kiến, năm 2023, Tập đoàn Central Retail Việt Nam sẽ tiêu thụ khoảng 300 Tấn vải Lục Ngạn – Bắc Giang.