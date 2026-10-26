Tin vui dành cho du khách đến Đà Lạt bằng đường bộ

Một góc Đà Lạt

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, sáng ngày 26/10, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc liên quan đến định hướng đầu tư hai dự án bến xe Đarahoa và bãi đậu xe đèo Prenn.

Buổi làm việc nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bãi đỗ xe tại cửa ngõ Đà Lạt, nhằm nâng cao năng lực hạ tầng giao thông của địa phương, phục vụ người dân tới địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Dự án bãi đỗ xe kết hợp bến xe khu vực ngã ba Đarahoa đã được cập nhật vào Quy hoạch chung xã Lạc Dương.

Dự án bãi đỗ xe kết hợp bến xe tại ngã ba Đarahoa kết nối Quốc lộ 27C, có quy mô 36,69 ha. Theo quy hoạch, dự án đáp ứng hơn 900 chỗ đỗ xe buýt cùng 60 vị trí cho taxi, ô tô con, công suất phục vụ khoảng 34.700 người.

Điểm đáng chú ý trong đồ án quy hoạch chi tiết là có bố trí quỹ đất khoảng 8,1 trên tổng số 36,69ha để thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Dự án bãi đỗ xe đầu đèo Prenn cũng đã được cập nhật vị trí vào Quy hoạch chung xã Hiệp Thạnh, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Về vị trí, dự án bãi đỗ xe đầu đèo Prenn nằm tiếp giáp đoạn cuối cao tốc Liên Khương – Prenn với quy mô 38,2ha. Dự án được thiết kế đáp ứng hơn 900 vị trí đỗ xe buýt, 200 chỗ cho ô tô con, taxi và có công suất phục vụ khoảng 33.800 người (bao gồm hành khách và nhân viên bãi xe...).﻿

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quy hoạch đối với hai dự án trên, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và quy định pháp luật.

Trong đó, ông Nguyễn Hồng Hải giao UBND các xã chủ trì rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đồng thời kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, xác định rõ diện tích đất của người dân, đất lâm nghiệp và các loại đất liên quan làm cơ sở triển khai dự án.

Các sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương hoàn thiện hồ sơ, rà soát các điều kiện thực hiện dự án và tham mưu phương án lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu trong tháng 11 có kết quả, sản phẩm cụ thể.