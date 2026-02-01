Tin vui từ tháng 2: Quảng cáo video trên mạng được tắt sau 5 giây; Cấm sử dụng trang phục bác sĩ, dược sĩ khi quảng cáo mỹ phẩm

Quảng cáo video trên mạng phải cho tắt sau 5 giây

Nghị định 342/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Quảng cáo, trong đó đặt ra những yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng.

Theo đó, từ ngày 15/2, với các quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động hoặc video, thời gian chờ tắt tối đa được ấn định là 5 giây. Điều này đồng nghĩa các nền tảng xuyên biên giới hay dịch vụ xem video trực tuyến sẽ không còn được phép duy trì định dạng quảng cáo "không thể bỏ qua" (non-skippable) kéo dài 15-30 giây như hiện nay.

Với các loại hình quảng cáo dưới dạng hình ảnh tĩnh không ở vùng cố định, Nghị định yêu cầu tuyệt đối không thiết lập thời gian chờ. Người dùng phải có quyền tắt ngay lập tức khi quảng cáo xuất hiện.

Ảnh minh họa

Cùng với đó, quảng cáo "không ở vùng cố định" - hình thức cửa sổ quảng cáo "nhảy ra" (pop-up) khi người dùng đang theo dõi thông tin, làm che khuất toàn bộ hoặc một phần nội dung chính trên màn hình được quy định chặt hơn. Dạng quảng cáo này không được có biểu tượng tắt giả hoặc khó phân biệt, phải đảm bảo người xem có thể tắt chỉ với một lần tương tác.

Ngoài ra, các quảng cáo trực tuyến phải bố trí biểu tượng và hướng dẫn quy trình để người sử dụng thông báo nội dung vi phạm pháp luật và lựa chọn từ chối, tắt hoặc không tiếp tục xem quảng cáo không phù hợp.

Nhà quảng cáo trực tuyến có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm pháp luật chậm nhất 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp không chấp hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật và xử lý theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp viễn thông, cung cấp dịch vụ Internet cũng có trách nhiệm ngăn chặn truy cập các quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật chậm nhất là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Cấm sử dụng trang phục bác sĩ, dược sĩ khi quảng cáo mỹ phẩm

Cùng với đó, tại khoản 4 điều 4 nghị định 342/2025 của Chính phủ quy định yêu cầu đối với nội dung quảng cáo mỹ phẩm. Cụ thể, nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải có các thông tin bắt buộc sau: tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng của mỹ phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm mỹ phẩm; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế. Quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu lầm sản phẩm đó là thuốc.

Quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dung tên, tính năng, công dụng của mỹ phẩm, các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế. Quảng cáo trên báo hình có thời lượng dưới 30 giây thì không phải đọc cảnh báo nhưng phải thể hiện bằng chữ và bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ đến người tiếp nhận.

Khi quảng cáo mỹ phẩm không sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế khác.