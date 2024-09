Tineco đồng loạt "rinh" 6 giải thưởng lớn tại IFA 2024

Tineco, thương hiệu hàng đầu toàn cầu về thiết bị gia dụng thông minh, đã vinh dự nhận loạt 6 giải thưởng danh giá tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng và Thiết bị Gia dụng Quốc tế (IFA) ở Berlin, Đức. Những giải thưởng này là minh chứng cho sự cống hiến của Tineco trong việc đẩy mạnh ranh giới của công nghệ và nâng cao cuộc sống của người tiêu dùng thông qua các giải pháp chăm sóc nhà cửa tiên tiến.



FLOOR ONE Stretch S6: Sự công nhận toàn cầu về máy lau nhà khô ướt



Máy lau nhà khô ướt cầm tay Tineco FLOOR ONE Stretch S6 đã giành được 3 giải thưởng danh giá: Giải thưởng Vàng Giải pháp Vệ sinh Sàn nhà của Giải thưởng Đổi mới Công nghệ Sản phẩm Toàn cầu 2024 từ IFA với IDG và giải Trải nghiệm Hay nhất IFA 2024 từ SlashGear.

Với thiết kế phẳng 180°, Stretch S6 thể hiện khả năng vượt trội trong việc vệ sinh không gian bên dưới đồ nội thất và những không gian chật hẹp cao không quá 5,1 inch. Công nghệ FlashDry đảm bảo sàn khô ngay lập tức sau khi vệ sinh, nâng cao tính an toàn và tiện lợi. Cảm biến thông minh iLOOP tự động điều chỉnh công suất hút và lưu lượng nước dựa trên mức độ bụi bẩn được phát hiện, đảm bảo quá trình vệ sinh kỹ lưỡng và hiệu quả.

Carpet One Cruiser: Đổi mới trong Chăm sóc Thảm

Trong khi đó, Carpet One Cruiser, sản phẩm giặt thảm mới nhất của Tineco, đã được vinh danh với Giải thưởng Đổi mới IFA 2024 từ SlashGear và giải Trải nghiệm Hay nhất IFA 2024 từ HouseDigest. Ra mắt vào ngày 4/9/2024 vừa qua, mẫu máy này giới thiệu Công nghệ SmoothPower Tech 3 cấp độ, cho phép di chuyển dễ dàng theo mọi hướng. Tính năng PowerDry nhiệt độ cao 167℉ giúp đẩy nhanh quá trình sấy khô, ngăn ngừa nguy cơ nấm mốc, trong khi Hệ thống tự làm sạch FlashDry giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm thông qua quy trình vệ sinh và sấy khô nhanh chóng, hiệu quả.

PURE ONE Station 5: Tiêu chuẩn Mới cho Máy hút bụi

Ở hạng mục máy hút bụi, PURE ONE Station 5 đã giành được giải Trình diễn Hay nhất IFA 2024 và Lựa chọn Tuyệt vời từ One Cut Reviews. Ra mắt vào ngày 17 /9/2024 tới đây, máy hút bụi này kết hợp lực hút mạnh 175W với thời gian chạy 70 phút, phù hợp cho những ngôi nhà lớn. Với Hệ thống tự làm sạch rảnh tay và Trạm vệ sinh 3 trong 1, PURE ONE Station 5 mang đến trải nghiệm người dùng liền mạch. Công nghệ PureCyclone và Hệ thống lọc 6 giai đoạn đảm bảo lọc không khí tối đa, trong khi Cảm biến thông minh iLOOP điều chỉnh lực hút theo thời gian thực dựa trên phát hiện bụi.

Loạt 6 giải thưởng dành cho 3 sản phẩm chủ lực mới toanh từ Tineco nhấn mạnh vị thế dẫn đầu của hãng trong các hạng mục máy lau sàn, máy giặt thảm và máy hút bụi, củng cố thêm sự tiên phong về đổi mới công nghệ nhà thông minh.

Được thành lập vào năm 1998 với sản phẩm đầu tiên là máy hút bụi, Tineco đã tiên phong trong việc tạo ra máy hút bụi thông minh đầu tiên vào năm 2019. Ngày nay, thương hiệu đã phát triển thành một nhà lãnh đạo toàn cầu cung cấp các thiết bị thông minh cho các hạng mục gia đình, bao gồm chăm sóc sàn, nhà bếp và chăm sóc cá nhân. Tineco cam kết thực hiện tầm nhìn thương hiệu của mình là làm cho cuộc sống dễ dàng hơn thông qua các công nghệ thông minh và liên tục đổi mới các thiết bị mới.

Tại Việt Nam, công ty cổ phần Công nghệ Hợp Long là nhà phân phối độc quyền của Tineco. Cùng với Tineco, Hợp Long cam kết mang đến trải nghiệm mua hàng chính hãng và chất lượng tới khách hàng, đưa sản phẩm Tineco đến gần hơn với người dùng Việt. Theo đó, Hợp Long cũng giới thiệu Gigacare - Trung tâm bảo hành chính hãng mới của Tineco và Ecovacs tại Việt Nam vào đầu tháng 8 vừa qua.

Gigacare là nơi mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm mới khi sử dụng sản phẩm Tineco và Ecovacs.

Tất cả các linh kiện sử dụng trong quá trình sửa chữa đều được cung cấp trực tiếp từ nhà sản xuất, đảm bảo chất lượng. Gigacare được xây dựng với một hệ thống quy trình làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, cùng với cơ sở vật chất hiện đại. Trung tâm bảo hành này được trang bị đầy đủ các thiết bị kiểm tra, sửa chữa chuyên dụng, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt.