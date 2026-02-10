Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh có loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, T&T… đổ bộ, sắp bán 850 căn nhà ở xã hội giá từ hơn 16 triệu đồng/m2

10-02-2026 - 16:13 PM | Bất động sản

Dự án khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City sắp được mở bán 850 căn nhà ở xã hội với giá từ 16,1 triệu đồng/m2.

Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất vừa gửi văn bản tới Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thông báo kế hoạch mở bán đợt 1 khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tọa lạc tại hai xã Yên Trung và Tam Đa, khu vực từng thuộc huyện Yên Phong.

Theo thông báo, đợt mở bán đầu tiên cung cấp ra thị trường hơn 850 căn hộ, với giá bán dao động từ 16,1 - 16,8 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí và tầng cao. Mức giá này đã bao gồm 5% thuế VAT và 2% phí bảo trì, giúp người mua dễ dàng tính toán tổng chi phí. Với diện tích phổ biến, tổng giá trị mỗi căn hộ rơi vào khoảng từ 792 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong thời gian từ ngày 2/3 đến hết ngày 12/3.

Thống Nhất Smart City được quy hoạch gồm 10 khối nhà ở xã hội, cung cấp tổng cộng khoảng 1.048 căn hộ. Bên cạnh đó là khu nhà ở liền kề với khoảng 107 căn, khu thương mại dịch vụ, hệ thống công trình công cộng như trường học liên cấp, nhà văn hóa, trạm y tế cùng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ.

Dự án nằm ở vị trí cách khu công nghiệp Yên Phong khoảng 200m, thuận tiện cho người lao động làm việc tại đây. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển về trung tâm Bắc Ninh trong khoảng 10km, tới sân bay Nội Bài khoảng 19km và vào trung tâm Hà Nội sau quãng đường 30km.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động tổng thể vào tháng 12/2026.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cũng đã công khai giá bán tại hai dự án nhà ở xã hội khác trên địa bàn.

Trong đó có dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, nằm trên địa bàn phường Từ Sơn và xã Đại Đồng, do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Dự án gồm 3 tòa nhà, cung cấp 547 căn hộ, với giá bán dự kiến khoảng 19,4 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa tính phí bảo trì. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua dự kiến kéo dài từ ngày 4/5 đến 4/6.

Thanh Phong

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh công trường sân vận động 60.000 chỗ lớn thứ 2 Việt Nam: Có mặt bằng "sạch" sau 2 tháng, máy móc phủ kín, sắp hoàn thành san lấp

Toàn cảnh công trường sân vận động 60.000 chỗ lớn thứ 2 Việt Nam: Có mặt bằng "sạch" sau 2 tháng, máy móc phủ kín, sắp hoàn thành san lấp Nổi bật

Hà Nội hé lộ danh mục dự án quy mô lớn cần tìm nhà đầu tư, đặc biệt KĐT thông minh Nhật Tân - Nội Bài 94.000 tỷ đồng gây chú ý

Hà Nội hé lộ danh mục dự án quy mô lớn cần tìm nhà đầu tư, đặc biệt KĐT thông minh Nhật Tân - Nội Bài 94.000 tỷ đồng gây chú ý Nổi bật

Sắp thêm nguồn cung nhà ở xã hội giá 29 triệu đồng/m² tại Hà Nội

Sắp thêm nguồn cung nhà ở xã hội giá 29 triệu đồng/m² tại Hà Nội

16:07 , 10/02/2026
Chủ đầu tư được ưu tiên bán nhà ở xã hội cho người đang thuê đủ điều kiện trước hạn 10 năm

Chủ đầu tư được ưu tiên bán nhà ở xã hội cho người đang thuê đủ điều kiện trước hạn 10 năm

16:02 , 10/02/2026
Tuyến đường rộng 90 m đi ra hồ Tây thành hình

Tuyến đường rộng 90 m đi ra hồ Tây thành hình

15:59 , 10/02/2026
'Chân dung' nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.400 tỷ đồng ở Bắc Ninh

'Chân dung' nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.400 tỷ đồng ở Bắc Ninh

15:58 , 10/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên