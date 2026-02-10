Tỉnh có loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, T&T… đổ bộ, sắp bán 850 căn nhà ở xã hội giá từ hơn 16 triệu đồng/m2

Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất vừa gửi văn bản tới Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thông báo kế hoạch mở bán đợt 1 khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tọa lạc tại hai xã Yên Trung và Tam Đa, khu vực từng thuộc huyện Yên Phong.

Theo thông báo, đợt mở bán đầu tiên cung cấp ra thị trường hơn 850 căn hộ, với giá bán dao động từ 16,1 - 16,8 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí và tầng cao. Mức giá này đã bao gồm 5% thuế VAT và 2% phí bảo trì, giúp người mua dễ dàng tính toán tổng chi phí. Với diện tích phổ biến, tổng giá trị mỗi căn hộ rơi vào khoảng từ 792 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong thời gian từ ngày 2/3 đến hết ngày 12/3.

Thống Nhất Smart City được quy hoạch gồm 10 khối nhà ở xã hội, cung cấp tổng cộng khoảng 1.048 căn hộ. Bên cạnh đó là khu nhà ở liền kề với khoảng 107 căn, khu thương mại dịch vụ, hệ thống công trình công cộng như trường học liên cấp, nhà văn hóa, trạm y tế cùng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ.

Dự án nằm ở vị trí cách khu công nghiệp Yên Phong khoảng 200m, thuận tiện cho người lao động làm việc tại đây. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển về trung tâm Bắc Ninh trong khoảng 10km, tới sân bay Nội Bài khoảng 19km và vào trung tâm Hà Nội sau quãng đường 30km.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động tổng thể vào tháng 12/2026.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cũng đã công khai giá bán tại hai dự án nhà ở xã hội khác trên địa bàn.

Trong đó có dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, nằm trên địa bàn phường Từ Sơn và xã Đại Đồng, do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Dự án gồm 3 tòa nhà, cung cấp 547 căn hộ, với giá bán dự kiến khoảng 19,4 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa tính phí bảo trì. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua dự kiến kéo dài từ ngày 4/5 đến 4/6.