Tình hình 2 Ngày 1 Đêm khi không có Trường Giang

Tối 4/10, tập 103 của 2 Ngày 1 Đêm chính thức lên sóng. Đây cũng là chặng hành trình đầu tiên trong 5 mùa của chương trình không có sự góp mặt của Trường Giang. Trước đó, nam nghệ sĩ thông báo tạm thời không tham gia ghi hình để có thời gian lắng lại và hoàn thiện bản thân sau những ồn ào thời gian qua.

Trong tập mới, ê-kíp đưa dàn cast đến Đồng Tháp với sự góp mặt của 3 khách mời Cody Nam Võ, CongB và Pháp Kiều. Dàn cast chính vẫn gồm những gương mặt quen thuộc: Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Cris Phan và HIEUTHUHAI. Để lý giải sự vắng mặt của Trường Giang, chương trình dựng tình huống nam nghệ sĩ đang đi "công tác".

Tập này chương trình có khách mời là CongB, Cody Nam Võ và Pháp Kiều

Không có Trường Giang, Kiều Minh Tuấn được giao vai trò "CEO" của chuyến đi. Nam diễn viên nhanh chóng bắt nhịp với vị trí mới, liên tục tung những màn xử lý hài hước, trong khi Lê Dương Bảo Lâm và HIEUTHUHAI vẫn là hai nhân tố tạo tiếng cười với loạt câu thoại "mặn mà". Các khách mời cũng được nhận xét hòa nhập khá nhanh với dàn cast. Không khí tập 103 nhìn chung được đánh giá là vui vẻ, thoải mái, các thành viên vẫn giữ được sự tương tác tự nhiên vốn có của chương trình.

Sau khoảng 16 giờ lên sóng, tập 103 đã chạm mốc 1 triệu lượt xem, cho thấy sức hút của chương trình vẫn được duy trì dù thiếu vắng một nhân tố chủ chốt.

Tập vắng Trường Giang đạt hơn 1 triệu lượt xem sau 16 giờ phát sóng

Trên mạng xã hội, phản ứng của khán giả cũng được chia thành nhiều luồng. Một bộ phận cho rằng việc Trường Giang tạm vắng mặt không ảnh hưởng quá nhiều đến chương trình, thậm chí tập mới mang màu sắc nhẹ nhàng, tự nhiên và có nhiều khoảnh khắc hài hước. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Trường Giang đã đồng hành cùng 2 Ngày 1 Đêm từ những mùa đầu tiên nên sự vắng mặt của anh chắc chắn để lại khoảng trống. Với nhiều khán giả, hình ảnh “mẹ già” của Trường Giang đã trở thành một màu sắc riêng, khó có thể thay thế chỉ trong một vài tập.

Dù vậy, đây mới là tập đầu tiên của chặng hành trình không có Trường Giang. Việc chương trình sẽ thay đổi ra sao, dàn cast có thể duy trì sự cân bằng thế nào và liệu khán giả có dần quen với đội hình mới vẫn cần thêm thời gian để có câu trả lời.

Khán giả bàn tán về sự vắng mặt của Trường Giang

Lý do Trường Giang tạm rời 2 Ngày 1 Đêm

Trước đó, Trường Giang đã thông báo sẽ tạm thời không tham gia ghi hình 2 Ngày 1 Đêm. Nam nghệ sĩ cho biết anh muốn dành thời gian để “lắng lại và học hỏi thêm”, đồng thời hoàn thiện bản thân sau khoảng thời gian có nhiều ồn ào trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Trường Giang không tuyên bố rời chương trình vĩnh viễn. Anh chỉ xin tạm vắng mặt ở chặng quay tiếp theo và gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ mình cũng như 2 Ngày 1 Đêm.

Động thái này diễn ra sau khi nam nghệ sĩ liên tục bị réo tên trong những tranh luận trên mạng xã hội. Trước đó, Trường Giang từng lên tiếng xin lỗi về những câu chuyện, phát ngôn và cách ứng xử khiến một số người tổn thương.

Trường Giang không thông báo rút lui mà chỉ nói tạm vắng trong chặng ghi hình

Khi lên sóng, dàn cast cũng tạo ra một tình huống về việc Trường Giang vắng mặt. Khi Cris Phan hỏi: "Anh Giang đâu?" thì dàn cast tỏ ra bất ngờ, sau đó HIEUTHUHAI tiếp lời: "Ảnh đi công tác để nâng tầm công ty mình lên, chứ công mình giờ yếu quá". Trước câu trả lời này, Lê Dương Bảo Lâm cũng nối tiếp: "Phải nên như vậy, công ty mình sắp lụm bại đến nơi rồi".

Liên quan đến ồn ào, Trường Giang cũng gửi lời đến những khán giả đã yêu thương, ủng hộ anh suốt nhiều năm: "Giang cũng xin lỗi những ai đã thương và ủng hộ Giang suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Giang không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. Tình cảm đó, Giang hiểu và thật sự trân trọng".

Nam nghệ sĩ đồng thời mong những câu chuyện trong quá khứ không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của những người liên quan: "Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Giang mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai".

Tình huống dàn cast thông báo về sự vắng mặt của Trường Giang

Ảnh: 2 ngày 1 đêm, FBNV