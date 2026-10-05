Trại Buôn Người tiến sát 300 tỷ đồng, thêm một bộ phim né vội

Doanh thu chiếm gần 90% phòng vé

Cuối tuần thứ hai ra rạp, Trại buôn người tiếp tục bỏ xa các đối thủ. Theo Box Office Vietnam, trong ngày 4/10, phim thu 40,06 tỷ đồng từ 424.338 vé/5.656 suất chiếu. Đến sáng 5/10, tổng doanh thu tác phẩm đạt 289,14 tỷ đồng, tiến sát mốc 300 tỷ đồng sau 10 ngày khởi chiếu.

Doanh thu toàn thị trường ngày 4/10 đạt khoảng 45 tỷ đồng. Riêng phim của Toni Dương Bảo Anh chiếm xấp xỉ 89%, phim còn lại chia nhau phần nhỏ còn lại. Sự chênh lệch thể hiện rõ ngay trong nhóm năm phim dẫn đầu. Chỉ Trại buôn người vượt 40 tỷ đồng, phim đứng thứ hai thu khoảng 1,3 tỷ đồng, ba phim tiếp theo đều dưới 1 tỷ đồng.

Với hơn 5.600 suất chiếu/ngày, Trại buôn người gia nhập nhóm phim có quy mô phát hành hiếm gặp tại Việt Nam. Theo thống kê Box Office Vietnam, trước đó Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, một phim của Trấn Thành và phim hoạt hình ngoại Kẻ trộm mặt trăng 4 từng vượt ngưỡng này.

Mưa đỏ từng có 5.702 suất/ngày, còn Kẻ trộm mặt trăng 4 đạt 5.731 suất/ngày. Khán giả đang dự đoán khả năng Trại buôn người vượt thành tích của hai tác phẩm trên.

Đứng thứ hai phòng vé ngày 4/10, Avengers: Hồi kết thu gần 1,3 tỷ đồng từ 9.934 vé/280 suất chiếu. Tổng doanh thu phim tại Việt Nam được ghi nhận là 302,38 tỷ đồng, bao gồm quá trình phát hành trước. Riêng doanh thu ngày, bom tấn Marvel vẫn thấp hơn Trại buôn người gần 31 lần.

Trại buôn người đang chiếm gần như toàn bộ thị trường cuối tuần.

Scotty giải cứu hoàng thượng đứng thứ ba, thu khoảng 977 triệu đồng với 8.466 vé/384 suất chiếu. Phim hoạt hình ra mắt ngày 2/10, hướng đến khán giả gia đình, nhưng chưa tạo được sức bật đủ lớn để thu hẹp khoảng cách với tác phẩm dẫn đầu.

Xếp thứ tư, Trái tim quái thú có Brad Pitt đóng chính thu khoảng 744 triệu đồng từ 5.969 vé/368 suất chiếu. Tổng doanh thu phim mới đạt khoảng 1,94 tỷ đồng. Cùng khởi chiếu ngày 25/9, tác phẩm ngoại có ngôi sao Hollywood và Trại buôn người đang ở hai vị thế rất khác nhau trên bảng doanh thu.

Lên hương đứng thứ năm với khoảng 504 triệu đồng, bán 5.507 vé/167 suất chiếu ngày 4/10, tổng doanh thu đạt 93,42 tỷ đồng. Phim của Khương Ngọc vẫn cần thêm khoảng 6,58 tỷ đồng để chạm mốc 100 tỷ đồng. Khi doanh thu ngày đã xuống mức nửa tỷ đồng, hành trình đến cột mốc này khó khăn hơn.

Ngay phía sau, Út Lan 2 thu khoảng 452 triệu đồng từ 5.020 vé/244 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên 43,04 tỷ đồng.

Lên hương và Út Lan 2 cộng lại chưa thu được 1 tỷ đồng trong ngày 4/10. Các phim Việt còn lại đang chật vật duy trì doanh thu giữa sức hút tập trung vào bộ phim về nạn buôn người.

Thêm một bộ phim “né” Trại buôn người?

Tối 4/10, ê-kíp Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh thông báo hủy gấp trong đêm buổi công chiếu ra mắt dự kiến tổ chức ngày 5/10 tại Việt Nam. Lịch phát hành phim được chuyển sang ngày 30/10.

Trong thông báo, phía đoàn phim cho biết “kế hoạch phát hành có một vài thay đổi”, đồng thời xin lỗi về sự bất tiện và hẹn gửi lời mời khi có lịch ra mắt mới.

Việc điều chỉnh ngay trước buổi ra mắt diễn ra khi Trại buôn người vẫn áp đảo phòng vé. Quỷ ăn tạng 4 vốn có lợi thế từ thương hiệu kinh dị Thái Lan quen thuộc với khán giả Việt. Đây là phần tiền truyện, khai thác giai đoạn Yak còn phục vụ trong quân ngũ và đối mặt với những hiểm họa trong rừng.

Trước đó, Án mạng karaoke cũng chuyển lịch khởi chiếu từ ngày 2/10 sang 30/10. Hai tác phẩm cùng lùi về cuối tháng trong lúc phim của Toni Dương Bảo Anh chưa hạ nhiệt.

Theo lịch phát hành dự kiến, ngày 9/10 vẫn có Án mạng xém hoàn hảo, Blue Lock: Cuộc chiến của những tiền đạo và Người mẹ khác ra rạp.

Án mạng xém hoàn hảo của đạo diễn Đức Nguyễn, có Anh Tú Atus và DJ Mie đóng chính, kết hợp trinh thám với hài. Sự khác biệt về thể loại có thể giúp phim tìm khán giả, nhưng thử thách là giành được suất chiếu và duy trì sức mua ngay từ cuối tuần mở màn.

Đến thương hiệu ăn khách "chưa từng biết thua" Quỷ ăn tạng cũng phải né Trại buôn người.

Blue Lock: Cuộc chiến của những tiền đạo khai thác cuộc cạnh tranh trong chương trình tuyển chọn chân sút, có lợi thế tiếp cận người hâm mộ thương hiệu và bóng đá. Người mẹ khác thuộc dòng kinh dị, có Jessica Chastain tham gia, kể về một bé gái bị thực thể bí ẩn ám ảnh giữa lúc gia đình rạn nứt.

Khả năng kéo khán giả ra rạp của ba phim mới trong những ngày đầu sẽ quyết định liệu phòng vé có bớt cảnh một phim áp đảo hay tiếp tục duy trì khoảng cách hiện tại.

Việc Án mạng karaoke và Quỷ ăn tạng 4 lùi lịch về cuối tháng 10 cũng đồng nghĩa bước vào một đợt cạnh tranh mới. Sau Chị chị em em 3 ra mắt ngày 16/10 và Mẹ mìn ngày 23/10, lịch phim dịp Halloween tiếp tục dày lên với Án mạng karaoke, Huyết thống và Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh cùng dự kiến ra rạp ngày 30/10. Các tác phẩm phải cạnh tranh suất chiếu, phim kinh dị còn đối diện nguy cơ chia sẻ cùng một tệp khán giả.

Sang tháng 11, Bò sữa bay, Người được chọn và Chuyến đi nhớ đời dự kiến cùng phát hành ngày 6/11. Tiếp đó là Ngày con còn mẹ và Trại giam hạnh phúc, khiến cuộc đua nối dài qua nhiều tuần.

Tháng 12 có Con mắt thứ ba dự kiến ra mắt ngày 4/12, Cao thủ bi a: Đại chiến với quỷ dữ khởi chiếu ngày 25/12 và Người mẹ xấu ra mắt ngày 31/12. Phim Việt còn chịu sức ép từ hai bom tấn ngoại Dune 3 và Avengers: Ngày tận thế, cùng được lên lịch vào ngày 18/12.

Với mật độ phát hành này, việc tránh sức nóng của Trại buôn người chưa bảo đảm khoảng trống thuận lợi hơn. Lùi ngày ra rạp có thể giúp giảm áp lực trước mắt, nhưng khó tránh cuộc cạnh tranh cuối năm.