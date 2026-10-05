MC SN 1974 từng dẫn Chiếc Nón Kỳ Diệu: Sống kín tiếng trong biệt thự Tây âu giữa lòng Hà Nội

MC, BTV Long Vũ (SN 1974) là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả truyền hình Việt Nam, đặc biệt được nhớ đến qua lối dẫn hoạt ngôn, hài hước và duyên dáng. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh bắt đầu công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, lần lượt đảm nhận nhiều vai trò từ phóng viên, BTV đến MC. Tên tuổi Long Vũ đặc biệt gắn với chương trình “Chiếc nón kỳ diệu”, nơi anh có 6 năm đồng hành trong vai trò MC, từ 2001 đến 2006. Đây cũng là quãng thời gian nam MC trở thành một trong những gương mặt được khán giả truyền hình đặc biệt yêu mến.

Khác với hình ảnh hoạt ngôn trên sóng truyền hình, Long Vũ khá kín tiếng về cuộc sống phía sau màn ảnh. Nam MC hiện có tổ ấm hạnh phúc bên người vợ cùng ngành truyền hình và hai con tại Hà Nội. Hình ảnh hiếm hoi về nơi ở của gia đình anh từng được chia sẻ trên một diễn đàn về kiến trúc, qua đó hé lộ phần nào không gian sống cũng như gu thẩm mỹ của nam MC.

Biệt thự của gia đình MC, BTV Long Vũ nằm giữa một khoảng sân vườn xanh mát, nổi bật với thiết kế hiện đại, sang trọng và cách xử lý hình khối khá lạ mắt. Nhìn từ xa, ngôi nhà gây chú ý bởi những đường nét kiến trúc được tính toán kỹ lưỡng, kết hợp cùng các khoảng mở rộng ở nhiều hướng. Bao quanh là khu vườn rộng rãi với thảm cỏ xanh mướt, tạo cảm giác căn nhà như đang “lơ lửng” giữa một khoảng xanh. Thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn về mặt thị giác mà còn giúp ngôi nhà đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở ra sự kết nối liền mạch giữa không gian sống bên trong và sân vườn bên ngoài.

Điểm thú vị của căn nhà nằm ở cách tạo hình khác khác biệt. Không sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí, công trình gây chú ý bởi những khối nhà lớn như được ghép nối với nhau, tạo nên vẻ hiện đại, phóng khoáng và có phần lạ mắt. Mặt tiền kết hợp giữa các mảng tường tối màu, hệ lam dọc và những ô cửa kính lớn, mang hơi hướng kiến trúc phương Tây nhưng vẫn giữ được cảm giác gần gũi với sân vườn. Từ thảm cỏ bước vào, phần sàn nhà được nâng cao hơn mặt đất, tạo hiệu ứng thị giác như toàn bộ khối nhà đang “lơ lửng” giữa không trung.

Bên trong nhà của MC, BTV Long Vũ, phong cách thiết kế tiếp tục được giữ theo hướng hiện đại, thoáng và tương đối tối giản. Phòng ăn có diện tích rộng, được bố trí hướng thẳng ra sân vườn, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Một phần tường được ốp đá tự nhiên với bề mặt thô mộc, trở thành điểm nhấn thú vị giữa tổng thể nội thất hiện đại. Hệ cửa kính lớn chạy dọc mặt bên và phía cuối phòng giúp không gian luôn ngập ánh sáng, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra mảng xanh bên ngoài. Bàn ăn dài kết hợp cùng những chiếc ghế gỗ kiểu dáng thanh thoát, vừa đủ đẹp mắt nhưng vẫn giữ được cảm giác thoải mái, gần gũi.

Góc khu vực hành lang nằm ở tầng trên nổi bật với tông trắng - gỗ chủ đạo. Phần sàn lát gỗ tạo cảm giác ấm áp, nổi bật trên nền tổng thể sáng màu. Hai bên hành lang sử dụng lan can kính trong suốt, vừa đảm bảo sự an toàn vừa giúp không gian giữ được vẻ nhẹ nhàng, rộng thoáng. Phía bên trái là khoảng thông tầng với mảng kính lớn nhìn xuống khu vực bên dưới, trong khi bên phải cũng mở ra khoảng trống, khiến hành lang có cảm giác như một chiếc cầu nhỏ nằm giữa nhà. Trên trần là cụm đèn thả với nhiều bóng đèn có hình dáng, kích thước khác nhau, trở thành điểm nhấn trang trí độc đáo và đẹp mắt.

Phòng ngủ vẫn được bài trí theo hướng đơn giản, nhã nhặn, không sử dụng quá nhiều đồ đạc hay chi tiết cầu kỳ. Điểm nhấn nổi bật nhất là bức tường đá tự nhiên chạy dọc phía đầu giường, vừa tạo nét mộc mạc vừa đồng điệu với kiến trúc tổng thể của căn nhà. Giường ngủ đặt trên phần sàn gỗ cao hơn, phía trước là hệ cửa kính lớn nhìn ra khoảng xanh bên ngoài. Những lớp rèm màu xám giúp điều tiết ánh sáng mà vẫn giữ được sự thoáng đãng cho căn phòng. Từ phòng ngủ đến những khu vực sinh hoạt chung, ngôi nhà của MC, BTV Long Vũ đều tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhờ cách đưa cây xanh, ánh sáng và vật liệu tự nhiên vào thiết kế.