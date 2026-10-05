Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê

Sau những sóng gió trong chuyện tình cảm, Hoài Lâm cũng tìm được hạnh phúc mới. Anh kết hôn với một cô gái sinh năm 2004, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Thời gian qua, Hoài Lâm và vợ tên Ngọc Trinh đã cùng nhau chụp ảnh cưới, gửi thiệp đến khách mời thân thiết.

Mới đây nhất, trên MXH xuất hiện clip bên trong lễ cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê. Theo đó, hôn lễ cả hai diễn ra trong không gian ấm cúng, giản dị. Ngọc Trinh diện chiếc váy màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng. Cô dâu được trao nhiều sính lễ vàng, mỉm cười tươi tắn và hạnh phúc. Thế nhưng, diện mạo của chú rể Hoài Lâm lại gây bàn tán. Trong clip, Hoài Lâm cũng xuất hiện để trao vàng cho vợ nhưng lại diện áo sơ mi màu đen, diện mạo được đánh giá là không quá chỉn chu như hình ảnh thường thấy ở những chú rể.

Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là lễ xuất giá được tổ chức ở nhà giá - đây là một nghi thức phổ biến ở miền Tây. Thông thường, đây chỉ là buổi lễ ấm cúng, đơn giản để cô dâu được gia đình dặn dò, trao hồi môn, không có sự xuất hiện của chú rể hay nhà trai. Nên việc Hoài Lâm ăn diện giản dị, xuất hiện thoáng qua như thế kia cũng được thông cảm. Lễ cưới chính thức của cặp đôi sẽ được diễn ra vào ngày 6/10 tới tại Vĩnh Long.

Hoài Lâm xuất hiện trong lễ xuất giá của cô dâu Ngọc Trinh vào tối 4/10 (Nguồn: @gaogaohp)

Hoài Lâm diện đồ vô cùng đơn giản, hôn vợ trước sự chứng kiến của người thân

Hoài Lâm và Ngọc Trinh kết hôn

Vợ của Hoài Lâm có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Trinh, tên gọi thân mật ở nhà là Thư. Ngọc Trinh không hoạt động trong ngành giải trí. Trước đó, khi công khai ảnh cưới, Hoài Lâm chia sẻ: "Anh đã cố gắng để em hiểu anh lắm rồi đó. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Anh chấp nhận yêu người như em, anh ít nhiều gì cũng sẽ đảm nhận tất cả những người từng bước qua đời em và sẽ không bao giờ có chuyện anh phản bội em! Hãy kiên nhẫn và cho cái tôi của anh được đi đến đỉnh điểm, anh sẽ quay đầu và làm lại bằng tấm lòng cao cả. Những gì kiếp này con biết là của nhị lai nhiều kiếp luân hồi! Anh không dài dòng, chỉ mong em chịu khó cho anh thêm ít thời gian nữa".

Hôn lễ của Hoài Lâm sẽ chính thức diễn ra vào ngày 6/10 tới

Hoài Lâm từng là một trong những hiện tượng nổi bật của làng nhạc Việt. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng khả năng biến hóa qua nhiều dòng nhạc, nam ca sĩ nhanh chóng ghi dấu ấn sau khi đăng quang Gương mặt thân quen 2014. Từ đây, anh liên tục có những bản hit được khán giả yêu thích như Như Những Phút Ban Đầu, Có Khi, Hoa Nở Không Màu, Buồn Làm Chi Em Ơi...

Thành công đến khá sớm giúp Hoài Lâm trở thành cái tên được săn đón của Vpop. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, nam ca sĩ cũng trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Có giai đoạn, anh gần như rút khỏi showbiz, hạn chế xuất hiện trước công chúng khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại. Trong khoảng thời gian lui về ở ẩn, Hoài Lâm lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian ở quê, thỉnh thoảng nhận lời biểu diễn tại các phòng trà, đêm nhạc nhỏ thay vì xuất hiện dày đặc trên sân khấu lớn.

Sau nhiều sóng gió, cuối cùng Hoài Lâm cũng có được hạnh phúc

Ảnh: FBNV