Tình hình hiện tại của Hoài Lâm

Từng được xem là "thần đồng" của làng nhạc Việt với chất giọng giàu cảm xúc và sự nghiệp thăng hoa từ rất sớm, Hoài Lâm đã trải qua hành trình nhiều thăng trầm hiếm có trong showbiz. Sau những biến cố về sự nghiệp, sức khỏe và đời tư, nam ca sĩ đang từng bước trở lại với nghệ thuật theo cách bình lặng hơn, đồng thời khiến người hâm mộ tò mò với những thay đổi mới trong định hướng hoạt động.

Hoài Lâm được Hoài Linh nhận làm con nuôi và dìu dắt vào showbiz

Sinh năm 1995, Hoài Lâm (tên thật Nguyễn Tuấn Lộc) được Hoài Linh nhận làm con nuôi từ khi còn rất trẻ và trực tiếp dìu dắt. Nhờ nền tảng được đào tạo bài bản ở nhiều dòng nhạc từ nhạc nhẹ, bolero đến cải lương, anh nhanh chóng bộc lộ năng khiếu nổi bật và sớm trở thành một trong những giọng ca trẻ được kỳ vọng nhất. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2014 khi Hoài Lâm đăng quang Gương Mặt Thân Quen . Những màn hóa thân xuất sắc thành cố nghệ sĩ Thanh Nga trong vở Tiếng trống Mê Linh hay nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu không chỉ giúp anh chinh phục khán giả mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng nhập vai và giọng hát đầy cảm xúc.

Sau cuộc thi, Hoài Lâm bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp với hàng loạt ca khúc được yêu thích như Như phút ban đầu , Có khi , Về đâu mái tóc người thương ... Bên cạnh nhạc trẻ, những bản thu bolero của anh cũng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ chất giọng ngọt ngào, giàu tự sự. Nam ca sĩ liên tiếp nhận các giải thưởng âm nhạc uy tín như Mai Vàng , Giải thưởng Cống hiến , đồng thời lấn sân điện ảnh.

Đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, Hoài Lâm lại liên tiếp đối mặt với nhiều biến cố

Đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, Hoài Lâm lại liên tiếp đối mặt với nhiều biến cố. Việc nổi tiếng quá nhanh khi mới ngoài 20 tuổi khiến anh chịu áp lực lớn từ danh tiếng cũng như kỳ vọng của công chúng. Đời tư của nam ca sĩ cũng nhận được nhiều sự chú ý khi công khai tình cảm và kết hôn sớm với Cindy Lư - cháu gái NSƯT Bảo Quốc. Tuy nhiên, đến năm 2020, cả hai chính thức xác nhận ly hôn sau nhiều năm gắn bó.

Cùng với đó, mối quan hệ giữa Hoài Lâm và cha nuôi Hoài Linh cũng được cho là xuất hiện khoảng cách sau khi nam ca sĩ quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Năm 2018, Hoài Lâm thông báo tạm ngừng ca hát trong hai năm để điều trị sức khỏe và ổn định tinh thần. Anh trở về quê nhà Vĩnh Long sinh sống, gần như rút khỏi các hoạt động giải trí. Trong khoảng thời gian này, nhiều lần xuất hiện trên livestream với ngoại hình thay đổi, phong độ thiếu ổn định và biểu cảm khác lạ của Hoài Lâm khiến không ít khán giả tiếc nuối hình ảnh một ngôi sao từng đứng trên đỉnh cao Vpop.

Hoa Nở Không Màu - bản hit hơn 200 triệu views của Hoài Lâm

Không chỉ thay đổi cuộc sống, Hoài Lâm còn nhiều lần thay đổi định hướng nghệ thuật. Anh từng thử sức với dòng nhạc underground dưới nghệ danh Young LuuLi, sau đó là Yun Tulo, có thời điểm sử dụng tên thật Nguyễn Tuấn Lộc. Năm 2020, Hoài Lâm có bản hit hơn 200 triệu views Hoa Nở Không Màu, cho thấy phong độ với ballad vẫn ổn định. Tuy nhiên, sau đó nam ca sĩ vẫn hoạt động trồi sụt.

Sau quãng thời gian dài vắng bóng, Hoài Lâm từng bước tái xuất

Sau quãng thời gian dài vắng bóng, Hoài Lâm từng bước tái xuất. Mới đây, anh góp mặt trong phim điện ảnh Thiên đường máu . Bộ phim đạt doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng, đồng thời màn thể hiện của Hoài Lâm cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Ở lĩnh vực âm nhạc, nam ca sĩ thường xuyên xuất hiện tại các đêm nhạc phòng trà ở TP.HCM, tham gia nhiều chương trình biểu diễn. Bên cạnh đó, anh cũng tiếp tục phát hành các sản phẩm âm nhạc mới để duy trì hoạt động nghệ thuật.

Ngoại hình hiện tại của Hoài Lâm gây chú ý

So với thời kỳ đỉnh cao, Hoài Lâm hiện không còn giữ hình ảnh "hotboy" với phong cách chỉn chu như trước. Thay vào đó, nam ca sĩ xuất hiện với trang phục giản dị, phong thái tự nhiên và thoải mái hơn khi đứng trước công chúng, thậm chí không ngại để máy quay ghi lại những góc cận gương mặt.

Sự thay đổi này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi nhớ về hình ảnh Hoài Lâm thời hoàng kim với ngoại hình sáng sân khấu cùng phong cách lịch lãm. Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng nam ca sĩ đang lựa chọn cuộc sống nhẹ nhàng, ưu tiên sự bình yên thay vì chạy theo hào quang showbiz. Dù phong độ giọng hát đôi lúc vẫn bị ảnh hưởng bởi những vấn đề sức khỏe trước đây, Hoài Lâm vẫn sở hữu lượng người hâm mộ trung thành. Mỗi lần cất giọng trên sân khấu, anh vẫn nhận được sự cổ vũ và ủng hộ từ đông đảo khán giả.

Ngày 18/5, nam ca sĩ bất ngờ cập nhật ảnh bìa Facebook bằng thiết kế tối giản chỉ với dòng chữ "tlam"

Một trong những động thái được chú ý nhất của Hoài Lâm trong thời gian gần đây là việc thay đổi hình ảnh trên mạng xã hội. Ngày 18/5, nam ca sĩ bất ngờ cập nhật ảnh bìa Facebook bằng thiết kế tối giản chỉ với dòng chữ "tlam". Trước đó một ngày, anh chia sẻ đường link ca khúc Ký Ức được đăng tải trên kênh YouTube mang tên "tlam". Đáng chú ý, ảnh đại diện của kênh YouTube này hoàn toàn trùng khớp với ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân của Hoài Lâm, làm dấy lên nhiều đồn đoán về một dự án mới.

Tuy nhiên, song song với những thay đổi trên mạng xã hội, Hoài Lâm vẫn sử dụng tên quen thuộc khi biểu diễn. Trong các đêm nhạc gần đây, anh vẫn được giới thiệu là Hoài Lâm và tên này cũng xuất hiện trên poster cũng như các ấn phẩm quảng bá chương trình. Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng "tlam" chưa hẳn là nghệ danh thay thế hoàn toàn Hoài Lâm mà nhiều khả năng chỉ là cái tên được anh sử dụng để định vị một dự án âm nhạc mới, thử nghiệm màu sắc sáng tạo khác hoặc đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp.

Hoài Lâm vẫn đi hát nhưng không còn ồn ào truyền thông như trước

Bên dưới bài đăng cập nhật ảnh bìa, người hâm mộ để lại nhiều bình luận sôi nổi. Không ít người hài hước nhận xét Hoài Lâm có lẽ là một trong những ca sĩ sở hữu nhiều nghệ danh nhất Vbiz, thậm chí gọi vui anh là "idol nhiều nghệ danh nhất miền Tây". Trong khi đó, đông đảo khán giả cho biết điều họ mong chờ hơn cả không phải việc đổi tên mà là màn trở lại với những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Đến nay, phía Hoài Lâm vẫn chưa lên tiếng giải thích về ý nghĩa thực sự của cái tên "tlam", càng khiến sự tò mò của người hâm mộ tăng lên.