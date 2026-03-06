Tình hình hiện tại của Nam Thư

Những ngày gần đây, loạt từ khóa liên quan đến Nam Thư bất ngờ trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bắt đầu tò mò về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên, đặc biệt sau khoảng thời gian cô khá kín tiếng trước truyền thông.

Nam Thư từng được xem là một trong những gương mặt nổi bật của làng hài Việt. Với ngoại hình quyến rũ cùng phong cách diễn xuất linh hoạt, cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “kiều nữ làng hài”. Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn khi tham gia chương trình Cười Xuyên Việt, từ đó tạo dựng được tên tuổi trong giới giải trí. Sau bước ngoặt này, Nam Thư liên tục xuất hiện trong nhiều dự án, từ phim ảnh đến gameshow, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.Trong giai đoạn hoạt động sôi nổi, Nam Thư thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình giải trí, phim điện ảnh, web drama và các sân khấu kịch.

Những clip Nam Thư "thị phạm", chia sẻ quan điểm trong quá khứ liên tục bị "đào" lại trong những ngày qua

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động sôi nổi, Nam Thư vướng phải những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm. Drama tình ái từng khiến tên tuổi của cô trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội trong một thời gian dài. Dù không chia sẻ quá nhiều về sự việc, những tranh cãi này phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ diễn viên.

Liên quan đến ồn ào bị tố giật chồng, đại diện của Nam Thư khẳng định những tin đồn đang lan truyền sai sự thật, cố tình hạ bệ, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của cô. Nam Thư nhấn mạnh 4 không: Không vay mượn tiền qua các trang mạng xã hội, không có những clip nhạy cảm, không sử dụng ứng dụng hẹn hò, không liên quan đến tài khoản mạng xã hội xuất hiện trong bài tố. Sau đó, Nam Thư đã đến TP Đà Lạt làm việc với cơ quan chức năng địa phương liên quan đến việc nữ diễn viên tố cáo homestay tại phường 8 và phường 9 làm lộ hình ảnh của người này khi lưu trú tại địa phương.

Sự nghiệp Nam Thư bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì ồn ào với "anh chủ homestay" tại Đà Lạt

Sau ồn ào, Nam Thư dần lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Cô hạn chế xuất hiện trước truyền thông, ít tham gia các sự kiện giải trí và cũng không còn góp mặt dày đặc trong các chương trình truyền hình như trước. Dù khá kín tiếng, nhưng mỗi khi Nam Thư xuất hiện hoặc lộ diện trong một sự kiện nào đó, mạng xã hội lại nhanh chóng nổ ra nhiều tranh luận. Không ít ý kiến trái chiều xuất hiện mỗi lần nữ diễn viên tái xuất trước công chúng.

Cách đây không lâu, Lê Dương Bảo Lâm từng vướng tình huống gây chú ý khi công bố poster fan meeting có sự góp mặt của Nam Thư. Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều bình luận tranh cãi đã xuất hiện trên mạng xã hội. Chỉ ít giờ sau, poster này được gỡ xuống, khiến câu chuyện càng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Dù đã lên tiếng nhưng mọi động thái của Nam Thư đều gây tranh cãi

Theo những cập nhật gần đây trên mạng xã hội, Nam Thư vẫn duy trì hoạt động cá nhân nhưng với tần suất vừa phải. Nữ diễn viên chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc cá nhân và cuộc sống riêng tư thay vì tham gia nhiều dự án giải trí mới. So với giai đoạn trước, nhịp độ hoạt động của Nam Thư có phần chậm lại, cho thấy nữ diễn viên đang lựa chọn cách sống cân bằng và kín đáo hơn.

Nam Thư sống kín tiếng, ít có hoạt động showbiz hơn sau khi vướng lùm xùm

Ảnh: FBNV