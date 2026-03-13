Tình hình Trung tá Ánh Viên hiện tại

Dù là vận động viên bơi lội thành công nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam với hàng loạt huy chương, kỷ lục và danh hiệu, điều khiến Nguyễn Thị Ánh Viên trở nên đặc biệt còn nằm ở hành trình mới sau khi rời đường đua. Sau khi giải nghệ, nữ kình ngư lựa chọn tiếp tục gắn bó với môn bơi theo một cách khác: truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu thể thao tới cộng đồng.

Hoạt động tích cực sau khi giải nghệ

Năm 2021, Ánh Viên chia tay đội tuyển quốc gia để tập trung cho việc học và định hướng sự nghiệp mới. Đến năm 2023, cô tốt nghiệp loại xuất sắc ngành huấn luyện thể thao tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Từ đó, cựu vận động viên bắt đầu công việc huấn luyện, mở lớp dạy bơi, tham gia nghiên cứu khoa học và tích cực góp mặt trong nhiều hoạt động cộng đồng.

Năm 2023, cô trở thành trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam sau khi được thăng quân hàm khi chưa đầy 27 tuổi.

Nếu trong giai đoạn thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên được ví như “cơn sóng mạnh” của làng bơi Đông Nam Á, thì sau khi giải nghệ, cô lại trở thành nguồn cảm hứng nhẹ nhàng nhưng bền bỉ cho thế hệ trẻ. Nữ kình ngư thường xuyên tham gia các buổi giao lưu với học sinh, sinh viên, chia sẻ về quá trình tập luyện khắc nghiệt, những lần thất bại và cách vượt qua để đạt thành công. Những câu chuyện ấy trở thành động lực để nhiều bạn trẻ theo đuổi đam mê và kiên trì với mục tiêu của mình.

Để tiếp tục sống trọn với tình yêu dành cho môn bơi, Ánh Viên còn mở các lớp dạy bơi miễn phí và triển khai chương trình phổ cập kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em. Hoạt động này đặc biệt được chú trọng tại khu vực miền Tây – quê hương của cô – nơi vẫn xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm mỗi năm.

Bên cạnh đó, câu lạc bộ bơi do Ánh Viên sáng lập cũng chủ động hợp tác với các trường đại học và trung tâm huấn luyện thể thao nhằm đào tạo vận động viên trẻ. Từ môi trường này, nhiều học trò của cô đã có cơ hội tham gia các giải đấu dành cho lứa tuổi trẻ và đạt những thành tích đáng chú ý, góp phần bổ sung lực lượng kế cận cho bơi lội Việt Nam.

Chia sẻ với truyền thông về cuộc sống sau khi giải nghệ, Ánh Viên cho biết cuộc sống của cô đã có nhiều thay đổi. Khi không còn áp lực thi đấu, nữ kình ngư dành thời gian để thực hiện những dự án cá nhân, đặc biệt là việc giảng dạy và truyền cảm hứng học bơi cho trẻ em. Đây cũng là cách cô tiếp tục đóng góp cho thể thao nước nhà theo một hành trình mới.

Giành giải Nhất nghiên cứu khoa học, nhận bằng Thạc sĩ danh giá

Tháng 12/2025 vừa qua, Nguyễn Thị Ánh Viên chính thức nhận bằng thạc sĩ sau ba năm theo học tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, nữ kình ngư chia sẻ hình ảnh rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp cùng dòng trạng thái hài hước: “Nhận bằng thạc sĩ dễ lắm, Viên chỉ cho”. Dù nói vui một cách khiêm tốn, thành tích học tập của cô được đánh giá là khá ấn tượng.

Ánh Viên hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ niên khóa 2023–2025 và tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian học tập. Năm 2023, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh, cô giành giải Nhất nghiên cứu khoa học với đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú trong khi tập luyện môn bơi lội cho trẻ em lứa tuổi 8–10”.

Sau đó, đề tài này tiếp tục được lựa chọn để trình bày tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc trong lĩnh vực thể dục thể thao. Thành quả này được xem là bước tiếp nối đáng chú ý trong hành trình học tập và cống hiến của Ánh Viên sau khi rời sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Đến nay vẫn là biểu tượng của thể thao Việt Nam

Sau nhiều năm rời xa đường đua xanh, Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn được xem là một trong những kình ngư thành công nhất trong lịch sử bơi lội Việt Nam. Trong khoảng một thập kỷ thi đấu ở đỉnh cao, cô giành gần 150 huy chương ở nhiều giải đấu khác nhau, trong đó có 25 HCV tại các kỳ SEA Games.

Không chỉ tỏa sáng ở đấu trường khu vực, Ánh Viên còn ghi dấu ấn tại các giải quốc tế. Năm 2015, cô giành hai HCB tại Giải vô địch thế giới của FINA tổ chức tại Moscow và từng lọt vào top 10 thế giới ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Trước đó, tại ASIAD 2014 diễn ra ở Incheon, nữ kình ngư mang về hai HCĐ – những tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam ở môn bơi tại kỳ đại hội này.

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên còn ba lần liên tiếp góp mặt tại các kỳ Thế vận hội, gồm Olympic London 2012, Olympic Rio 2016 và Olympic Tokyo 2020. Trước đó, năm 2014, tại Youth Olympic Games Nanjing 2014, cô đã giành HCV, đánh dấu lần đầu tiên bơi lội Việt Nam đạt thành tích này tại đấu trường Olympic trẻ.

Những thành tích nổi bật này giúp Ánh Viên trở thành niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Với đóng góp lớn cho nền thể thao nước nhà, cô đã nhận nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý từ Nhà nước và các cơ quan quản lý. Sau thành tích ấn tượng tại SEA Games 2015, Ánh Viên được trao Huân chương Lao động hạng Nhì. Trước đó, cô cùng HLV Đặng Anh Tuấn đã được trao Huân chương Lao động hạng Ba và nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, nữ vận động viên sinh năm 1996 nhiều lần được vinh danh là VĐV xuất sắc của thể thao Việt Nam vào các năm 2013, 2014, 2015 và 2017. Tại SEA Games 2019, cô tiếp tục khẳng định vị thế khi giành 6 HCV và 2 HCB, qua đó được trao danh hiệu “Female Mega Athlete” cùng khoản tiền thưởng đáng kể.

