Tỉnh không có thu nhập cao nhưng trung bình 20 người đã có 1 người sở hữu ô tô, lãnh đạo địa phương 'đau đầu'

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, trong năm 2022, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh này là 27.404 xe , tăng 3.117 xe so với năm 2021 (24.287 xe).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 171.588 xe ô tô các loại.

Theo Niên giám thống kê 2021, dân số trung bình tại tỉnh này là 3,4 triệu người. Như vậy, trung bình cứ khoảng 20 người dân tại Nghệ An thì đã có một người sở hữu ô tô.

Đáng chú ý, trong top 5 địa phương có tỷ lệ người tiêu dùng mua xe cao nhất năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, duy nhất chỉ có Nghệ An không thuộc top 10 địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất.

Theo số liệu từ Kết quả Khảo sát mức sống dân cư 2021 của Tổng cục Thống kê, năm 2021, Bình Dương đang là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước với 7,12 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 1,8 lần mức bình quân chung của cả nước, tăng 1,71% so với năm 2020. Xếp ở vị trí thứ 2 là TP. HCM với 6,01 triệu đồng/người/tháng và Hà Nội ở vị trí thứ 3 với 6 triệu đồng/người/tháng. Đồng Nai xếp thứ tư với 5,75 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, Nghệ An chỉ có mức thu nhập bình quân 3,095 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn mức trung bình cả nước là 4,205 triệu đồng/người/tháng.

Tốc độ mua ô tô tăng nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng đường xá, bãi đỗ chưa đáp ứng đã gây ra bất cập về giao thông cho địa phương này, đặc biệt là ở TP Vinh.

Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Ngọc Tú từng tiết lộ: tốc độ mua sắm ô tô của người dân thành phố là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ùn tắc giao thông tại địa phương này.

Ông Tú cho hay, theo thống kê, TP Vinh là một trong ba đô thị trên cả nước có tốc độ người dân mua, sở hữu ô tô tăng nhanh nhất.

"Chúng ta hay nói thời tiết mưa gió là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông nhưng không phải. Thực tế cho thấy, cơ sở hạ tầng như đường sá chật hẹp, thiếu bãi đỗ xe là nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông ở TP Vinh" - lãnh đạo này chia sẻ.

Ông Tú cho biết, để giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông, thời gian qua UBND tỉnh Nghệ An đã không cho xây dựng thêm các khu chung cư ở khu vực trung tâm TP Vinh. Bên cạnh đó, UBND TP Vinh có nhiều giải pháp như mở rộng các ngã ba, ngã tư, xây dựng các điểm dừng đỗ ở vỉa hè.

Để giải quyết tình trạng kẹt xe về lâu dài, thành phố sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, kéo giãn các trung tâm đào tạo, trường học ở nội đô thị ra vùng xa hơn để giãn dân, giảm áp lực về hạ tầng giao thông ở trung tâm.