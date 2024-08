Tình yêu cô - trò chênh lệch 6 tuổi gây sốt MXH, nhìn kỹ ảnh tốt nghiệp phát hiện 1 chi tiết trùng hợp: Đúng là duyên tiền định!

Ở một số nền giáo dục, tình yêu giữa giáo viên và học sinh vẫn là chủ đề nhạy cảm. Song nếu nhìn nhận công bằng, nếu tình cảm này xuất phát từ sự thương mến từ cả hai phái, từ những người đã trưởng thành và có thể giúp họ đều tiến lên theo nghĩa tích cực, thì chúng vẫn đáng được trân trọng và truyền cảm hứng. Và thực tế, mỗi khi tình cảm giữa thầy - trò, cô - trò được công khai trên mạng xã hội đều dễ dàng được đón nhận và thu hút nhiều chú ý.

Đơn cử, trên MXH từng xuất hiện 1 bài đăng gây sốt từ chàng trai sinh năm 1995. Trong bài đăng đó, chàng trai đã chia sẻ một bức hình được chụp hồi anh chàng tốt nghiệp đại học. Mặc dù chàng trai này sở hữu chiều cao và nhan sắc ấn tượng, song thứ khiến mọi người chú ý hơn cả trong bài viết phải là dòng chú thích đính kèm bức ảnh: "Ở hàng ghế đầu, có một người rất quan trọng".

Và người đặc biệt với anh chàng này không ai ngạc chính là vợ anh, đồng thời là giáo viên dạy tiếng Anh cũ ở đại học. Chàng trai chia sẻ, từ khi còn ngồi trên giảng đường, anh đã phải lòng cô giáo xinh đẹp, hơn anh 6 tuổi. Tuy nhiên lúc đó, cả hai vẫn giữ mối quan hệ cô - trò nên anh chưa bao giờ dám bày tỏ tình cảm của mình với đối phương.

Chàng trai đăng bức ảnh tốt nghiệp đại học và không quên khoanh tròn 2 người

Một là chính anh chàng

Hai là "người đặc biệt" của anh chàng

Sau khi tốt nghiệp, chàng trai vẫn không thể quên được cô giáo nên đã quyết định tỏ tình. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức yêu nhau. Kết quả của mối tình đẹp là một bản đăng ký kết hôn và bộ ảnh cưới ngọt ngào của cặp đôi cô - trò.

Chàng trai còn nói đùa: "Cô giáo dạy tôi học, tôi dạy cô ấy cách yêu đương" .

Thực tế, tình cảm cô - trò vẫn có thể nhận về nhiều cái nhìn ái ngại do lo sợ có thể ảnh hưởng đến việc học tập trong khuôn viên nhà trường. Nhưng thực tế, giảng viên đại học thường trẻ trung và không quá lớn tuổi so với sinh viên, trong khi đó, sinh viên đại học cũng đã chính thức trưởng thành về nhận thức. Do đó, nếu giảng viên thể hiện được sự chuyên nghiệp và nhân cách tốt của mình thì việc thu hút học trò là điều dễ hiểu.

Dẫu bài đăng vẫn còn vướng nhiều tranh cãi về việc nam sinh yêu thầm giáo viên khi đi học, song câu chuyện tình ngọt ngào của chàng trai và giáo viên vẫn nhận về nhiều ủng hộ của cư dân mạng.

- Bây giờ đã hiểu tại sao khi hết đại học anh chàng đẹp trai này mới cưa đổ được giáo viên. Hóa ra cô giáo cũng đã có nhan sắc cực phẩm như thế này mà.

- Cả giáo viên và học sinh đều có nhan sắc đẹp quá đi. Và chuyện tình của họ cũng đẹp quá mà.

- Thôi nào, chàng trai đã học đại học, đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, và nữ giáo viên kia thì cũng trẻ trung. Chẳng có gì sai nếu hai người phải lòng nhau cả, nhất là khi chàng trai tốt nghiệp rồi mới chính thức theo đuổi cô giáo.

- Nếu không tính đến việc họ từng là mối quan hệ giáo viên - học sinh thì câu chuyện tình này ngọt ngào quá đó.

- Dù hơi cấn cấn chuyện học sinh yêu giáo viên, nhưng họ cũng đẹp đôi lắm nhỉ. Cô giáo hơn học sinh 6 tuổi thì khoảng cách này cũng không quá lớn đâu.

- Đẹp đôi quá, chúc các bạn hạnh phúc.