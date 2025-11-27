Tivi bị nhấn chìm trong nước lũ, người đàn ông không sửa, mang đi cọ rửa tỉ mỉ: Phản ứng bất ngờ

Đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông cầm vòi nước xịt rửa, lau chùi tỉ mì chiếc tivi bám đầy bùn khiến dân mạng đặc biệt chú ý. Đó là câu chuyện được ghi lại trong gia đình của cô gái Dương lâm Cát Tường (trú tại Nha Trang, Khánh Hòa). Người đàn ông trong clip "hot" dưới đây là bố của Cát Tường.

Nước lũ rút, các thành viên trong gia đình Cát Tường bắt đầu công tác dọn dẹp nhà cửa để ổn định lại cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên khi đối diện với số đồ đạc bẩn, đặc biệt là các vật dụng điện tử bị nhấn chìm trong nước lũ thì bố Tường lại quyết định làm sạch theo cách không ai ngờ tới.

Thay vì tìm cách sửa chữa chiếc tivi bị ngập trong nước lũ, người đàn ông này lại cầm vòi nước xịt rửa từng mảng bùn bám, cọ sạch mọi góc cạnh. Người con gái vừa quay clip vừa phải trầm trồ: "Trời ơi, mua cái tivi rồi giờ rửa kỹ quá. Dơ quá, dính nước bùn nên giờ phải rửa sao cho sạch. Giờ ai mua, được giá bán luôn".

Bố cô vừa rửa tivi vừa vui vẻ hùa theo: "Rửa tivi cho sạch chứ! Rửa rồi trưng lên cho nhà mình có tivi. Coi được hay không coi được đâu có quan trọng! Nhà mình có tivi".

Cuộc hội thoại của hai bố con khiến người xem clip không khỏi bật cười. Sự lạc quan của họ giữa thời điểm khó khăn được lan tỏa mạnh mẽ trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội.

Chia sẻ trên Tri Thức - Znews, Cát Tường cho biết thời điểm bố cô rửa tivi, thiết bị đã ngâm lâu trong nước lũ. Bố cô cũng dự định làm sạch bùn non rồi tiến hành sửa chữa nhưng khả năng cứu vãn gần như là không thể. Chính vì thế ông đã quyết định rửa kỹ luôn cho sạch.

Cũng theo Cát Tường như cô ở Vĩnh Thái (nay là phường Nha Trang, Khánh Hòa) đã quen với việc ngập lụt nhiều lần, nhưng lần này nước dâng cao và gây tổn thất lớn nhất. Tuy nhiên, gia đình cô vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Sau trận lũ lớn này, nhà Tường không bị hư hại nặng.

Sau cơn lũ lịch sử, người dân Khánh Hòa cùng với các lực lượng dọn vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng và sớm ổn định cuộc sống. Thông tin trên Vietnamplus, Khánh Hòa sẽ dành toàn bộ nguồn hỗ trợ từ Trung ương và các địa phương để hỗ trợ trực tiếp người dân. Tỉnh dự kiến hỗ trợ 60 triệu đồng cho nhà sập hoàn toàn; 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng; 1 triệu đồng mỗi nhân khẩu bị ảnh hưởng; 500.000 đồng cho mỗi học sinh mua sách vở.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đang hoàn thiện tiêu chí triển khai, bảo đảm công khai và đúng quy định. Tỉnh cũng chi khẩn cấp 112 tỷ đồng bổ sung cho các xã, phường để phòng, chống khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Cùng với đó, cấp 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia trong thời gian tới.