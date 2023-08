TKV chi 1.800 tỷ nâng cấp mỏ than Cao Sơn

Ngày 5/8, Công ty CP Than Cao Sơn (TKV) tổ chức Lễ khởi công dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn. Đây là một trong những dự án trọng điểm, đóng góp lớn vào sự phát triển của TKV và tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn có tổng mức đầu tư trên 1.800 tỷ đồng, công suất khai thác 4,5 triệu tấn than nguyên khai/năm bằng phương pháp khai thác lộ thiên. Thời gian khai thác dự án là 22 năm, với tổng sản lượng khai thác than nguyên khai 65,7 triệu tấn.

Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn

Đây là dự án có tính nối tiếp của dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn đã được triển khai từ năm 2008, do đó các hệ thống cơ sở hạ tầng xây dựng đều mang tính chất kế thừa và phát triển. Với công suất khai thác 4,5 triệu tấn than/năm, dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ Than Cao Sơn sẽ đóng góp khoảng 10% sản lượng than hàng năm của TKV để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, ổn định việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương, đồng thời góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

Xác định đây là dự án trọng điểm của TKV, có ý nghĩa rất quan trọng, cần thiết đầu tư nhằm mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đặc biệt là đáp ứng kịp thời Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế của Chính phủ sau đại dịch Covid-19. Đồng thời, cung cấp đủ than của TKV cho nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay, nhất là đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho gần 3.400 công nhân, cán bộ, người lao động Công ty CP Than Cao Sơn.