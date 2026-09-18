TKV, Đất Xanh Miền Bắc và nhiều doanh nghiệp bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt loạt doanh nghiệp.



Theo Quyết định số 528/QĐ-XPHC ngày 15/9/2026, CTCP Mua bán nợ Thuận Minh bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định.

Cụ thể, công ty chậm CBTT cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ 10 ngày làm việc trở lên các tài liệu: BCTC năm 2021; Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2021; Tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu năm 2021; BCTC bán niên 2022; Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên 2022; Tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; BCTC năm 2022; Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2022; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu kiểm toán năm 2022; tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp năm 2022; BCTC bán niên 2023; Tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu kiểm toán bán niên 2023; Tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu kiểm toán năm 2023; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024; Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2024; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024; tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024; Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025; Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025; tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2025; báo cáo tình hình tài chính năm 2025, Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2025; tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2025; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu TMDCH2123001 (lần 1: ngày phải CBTT: 10/4/2022; ngày CBTT với HNX: 27/6/2022); Tình hình thanh toán gốc lãi bán niên 2023, Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp bán niên 2023; Điều chỉnh lãi suất trái phiếu TMDCH2123001 (ngày phải CBTT: 02/10/2023; ngày CBTT với HNX: 12/12/2023).

Bên cạnh đó, Mua bán nợ Thuận Minh còn chậm CBTT cho HNX dưới 10 ngày làm việc các tài liệu: việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu TMDCH2123001 (lần 2: ngày phải CBTT: 10/7/2022; ngày CBTT với HNX: 12/7/2022; lần 3: ngày phải CBTT: 10/01/2023; ngày CBTT với HNX: 13/01/2023); Thay đổi điều khoản, điều kiện trái phiếu mã TMDCH2123001 (ngày phải CBTT: 08/4/2023; ngày CBTT với HNX: 11/4/2023).

Theo Quyết định số 529/QĐ-XPHC ngày 15/9/2026, CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất xanh miền Bắc (Đất xanh miền Bắc) cũng bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Đất xanh miền Bắc không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình tài chính năm 2024. Công ty gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX không đúng thời hạn tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023, Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Theo Quyết định số 530/QĐ-XPHC ngày 15/9/2026, Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc bị phạt tiền 350 triệu đồng đối với hành vi Chào bán trái phiếu khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 30/3/2026, Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của HNX tiếp nhận nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu PKC12601 của Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc (Công ty) có ngày dự kiến phát hành là 31/3/2026, giá trị dự kiến phát hành là 1.500 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty có chỉ tiêu nợ phải trả là 28.458,8 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 4.235,8 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ phải trả (bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành)/vốn chủ sở hữu là (28.458,8 tỷ đồng + 1.500 tỷ đồng)/4.235,8 tỷ đồng = 7,07 lần.

Như vậy, Công ty chào bán trái phiếu khi không đáp ứng điều kiện chào bán trái phiếu theo quy định tại điểm c1 khoản 3 Điều 128 Luật Doanh nghiệp 2020 được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều 1 Luật Doanh nghiệp 2025 :"có nợ phải trả (bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành) không vượt quá 05 lần vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành theo báo cáo tài chính năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán".

Theo Quyết định số 531/QĐ-XPHC ngày 15/9/2026, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định.

Ảnh minh họa: TKV

Cụ thể, TKV chậm gửi nội dung CBTT cho HNX từ 10 ngày làm việc trở lên các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Tình hình thanh toán lãi gốc năm 2020; Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020; BCTC bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi gốc bán niên 2021; BCTC năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; Tình hình thanh toán lãi gốc bán niên 2022; BCTC bán niên 2022; Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; BCTC năm 2022; Tình hình thanh toán lãi gốc năm 2022; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu kiểm toán năm 2022; BCTC bán niên 2023; Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên 2023; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu kiểm toán bán niên 2023; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu kiểm toán năm 2023; BCTC năm 2023; BCTC bán niên 2024; Tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024; Tình hình thanh toán lãi gốc bán niên 2024; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu kiểm toán bán niên 2024; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024; Tình hình thanh toán lãi gốc năm 2024; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu kiểm toán năm 2024; Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024; Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2025; Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025; Tình hình thanh toán lãi gốc bán niên 2025; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu kiểm toán bán niên 2025; Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu TKV_BOND2020 tại ngày đáo hạn (ngày phải CBTT: 30/12/2025); Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2025; tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp năm 2025 (ngày phải CBTT: 31/3/2026; ngày CBTT: 21/5/2026); Báo cáo tình hình tài chính năm 2025; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu kiểm toán năm 2025.

Cuối cùng, theo Quyết định số 532/QĐ-XPHC ngày 15/9/2026, CTCP In và Bao bì Goldsun (Bao bì Goldsun) bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định.

Theo đó, công ty chậm CBTT cho HNX từ 10 ngày làm việc trở lên các tài liệu: Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Chậm CBTT thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu GSPCB2225003 (ngày phải CBTT: 24/12/2025; ngày CBTT với HNX: 20/01/2026); Báo cáo tình hình tài chính năm 2025.

Chưa hết, Bao bì Goldsun chậm CBTT cho HNX dưới 10 ngày làm việc các tài liệu: Kết quả chào bán trái phiếu GSPCB2225003 (ngày phải CBTT: 01/8/2022; ngày CBTT với HNX: 02/8/2022); Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2025, tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2025, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2025 (ngày phải CBTT: 31/3/2026; ngày CBTT: 08/4/2026).