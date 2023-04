TMT Motors ưu đãi đến 172 triệu cho các dòng xe tải

Kết thúc năm 2022, TMT Motors ghi nhận dấu ấn tăng trưởng ấn tượng với 5.355 xe tải các loại được bán ra, tăng 22% so với năm 2021 và tăng gần 70% so với năm 2020, đồng thời là một trong những doanh nghiệp kinh doanh xe thương mại có mức tăng trưởng thị phần tốt nhất năm 2022 tại Việt Nam. Thị trường xe thương mại năm 2023 được dự báo sụt giảm so với năm trước do nhiều yếu tố tác động như suy thoái kinh tế, chính sách siết chặt room tín dụng khiến việc vay vốn mua xe tải bị hạn chế. Tuy nhiên, sau 3 tháng đầu năm 2023, TMT Motors tiếp tục thu được kết quả kinh doanh tích cực với doanh số bán khoảng 1.500 xe, trong đó tháng 3 là tháng đạt mức cao nhất với gần 800 xe bán ra. Những con số trên đạt được nhờ việc thương hiệu đã nỗ lực mang đến cho khách hàng nhiều chương trình trợ giá hấp dẫn và chuỗi sự kiện trải nghiệm xe thương mại trên toàn quốc trong mùa mua sắm cao điểm phục vụ sản xuất kinh doanh.

Để tri ân sự tin tưởng, ưu ái của khách hàng, TMT Motors triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt "Khuyến mãi ngập tràn – Vô vàn quà tặng" cho các dòng xe tải nhẹ, tải trung và tải nặng với giá trị quà tặng lên đến 172 triệu đồng. Thời gian áp dụng chương trình từ ngày 05/04/2023 đến hết ngày 30/04/2023.

Chương trình ưu đãi lên đến 172 triệu đồng cho các dòng xe tải của TMT Motors

Chương trình mang đến chiết khấu hấp dẫn lên tới 94 triệu đồng cho dòng tải nhẹ của TMT Motors. Đây là dòng tải nhẹ được khách hàng an tâm lựa chọn bởi bởi sự linh hoạt, nhỏ gọn, có thể di chuyển trong các ngõ nhỏ với giá bán hợp lý. Những mẫu xe tải nhỏ tiêu biểu của TMT Motors như DFSK K01S có tải trọng dưới 1 tấn, với ưu điểm đặc biệt có thể di chuyển trong nội thành sau giờ cấm tải.



Bên cạnh đó, dòng tải trung và tải nặng của TMT Motors cũng mang đến lựa chọn đa dạng cho khách hàng kinh doanh vận tải đường dài với tải trọng lớn. Những mẫu xe tải trung và tải nặng nổi bật phải kể đến HOWO 130, HOWO 160, xe ben HOWO 8x4 cabin V7G thùng vát động cơ 380H, xe ben đầu 6x4 cabin V7G thùng vuông động cơ 380HP, xe đầu kéo 6x4 cabin A7 nóc cao động cơ 380HP cầu láp … với các mức ưu đãi lên đến 172 triệu đồng.

Dòng tải trung HOWO 130 và HOWO 160 được trang bị động cơ vượt trội, đảm bảo sức mạnh chuyên chở hàng hóa, dễ dàng vượt mọi địa hình hiểm trở. Thùng hàng của xe rộng với chiều dài 6m giúp linh hoạt đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cao, hạn chế tối đa tình trạng cơi nới xe, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Được ưu đãi lên đến 88 triệu đồng, khách hàng có thể mang những dòng tải trung này về chỉ với mức giá từ 540 triệu đồng.

Chương trình tặng ưu đãi tháng 04 của TMT Motors càng hấp dẫn hơn với sự xuất hiện của TATA Super ACE - dòng xe tải nhẹ nổi bật được rất nhiều khách hàng quan tâm và lựa chọn. TATA Super ACE là chiếc xe duy nhất trong phân khúc sở hữu động cơ máy dầu, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội trong phân khúc với mức tiêu hao chỉ 6l/100km. Mẫu xe có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong thành thị, vận tải linh hoạt và có thể đa dạng hình thức kinh doanh.



Trong tháng 04 này, TATA Super ACE đang được khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ tương đương với 5 triệu đồng/xe cùng phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng với các đời xe 2022. Chương trình bắt đầu từ ngày 15/04/2023.

Chương trình tặng quà ưu đãi TATA Super ACE

TMT luôn mong muốn đồng hành cùng khách hàng tạo ra nhiều cơ hội gia tăng hiệu quả kinh doanh, giúp khách hàng có thể dễ dàng sở hữu những mẫu xe tải chất lượng với giá thành hợp lý bằng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mãi và các sản phẩm trong tháng 04 này, truy cập tại đây.



TMT Motors là thương hiệu nhà sản xuất, lắp ráp và phân phối xe thương mại có bề dày lịch sử xấp xỉ 47 năm với các dòng sản phẩm chất lượng và uy tín tại thị trường xe thương mại tại Việt Nam như: TATA, Sinotruck, KC, Zibo, DFSK… với hệ thống chi nhánh và đại lý phủ khắp toàn quốc.