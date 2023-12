TNTech được vinh danh tại giải thưởng “Thành phố Thông minh Việt Nam” 2023

Sáng ngày 30/11/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Lễ Công bố và Trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023. Là 1 trong số 32 đề cử đạt giải, Giải pháp Khu Công nghiệp Thông minh của TNTech đã xuất sắc được vinh danh tại hạng mục "Các giải pháp số cho thành phố, khu công nghiệp, dự án bất động sản thông minh".

Giải thưởng "Thành phố thông minh Việt Nam" (Smart City Award Vietnam) được VINASA tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các đô thị, tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ làm thông minh hóa công tác quản lý, điều hành đô thị, dịch vụ tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Năm nay, Hội đồng đã tiến hành bình chọn công tâm theo đúng các tiêu chí và quy chế của giải thưởng và đã chọn được 32 đề cử từ tổng số gần 100 đề cử tham gia để trao giải.

Tối ưu vận hành dựa trên các công nghệ mới

Giải pháp Khu công nghiệp thông minh của TNTech là nền tảng quản lý dữ liệu tập trung, tích hợp toàn bộ thông tin của khu công nghiệp theo thời gian thực.

Với khả năng kết nối tới nhiều thiết bị IoT như các loại cảm biến, Flycam, robot sản xuất, camera…, giải pháp Khu Công nghiệp Thông minh của TNTech có thể giúp thu thập và lưu trữ tất cả dữ liệu này về Trung tâm điều hành, từ đó sử dụng các công nghệ Big data, AI để phân tích và xử lý thông tin nhằm hỗ trợ tốt hơn trong công tác quản lý, giúp tối ưu chi phí vận hành, giảm nhân công, cải thiện chất lượng dịch vụ.

Giao diện giám sát của Giải pháp Khu công nghiệp thông minh TNTech.

Hệ thống An ninh thông minh có khả năng cảnh báo 24/24 các hành vi thường xảy ra trong KCN như trộm cắp, vượt rào, dừng đỗ xe, đổ rác không đúng nơi quy định, cảnh báo cháy nổ; đồng thời nhanh chóng xác định vị trí xảy ra sự cố, giúp ngăn ngừa các hành vi vi phạm an ninh, an toàn một cách hiệu quả, kịp thời và tiết kiệm nguồn lực.

Trong việc quản lý năng lượng, hệ thống thu thập tự động các chỉ số công tơ điện, nước theo thời gian thực, từ đó có thể cảnh báo tức thời mức tiêu thụ để tránh rò rỉ, thất thoát. Hệ thống quan trắc môi trường tự động thu thập và cảnh báo các thông số nước thải, chất lượng không khí vượt ngưỡng hay cảnh báo tình trạng xả thải trộm từ các nhà máy…

Hiện cả nước đang có 251 khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động. Tuy nhiên, chưa có nhiều ứng dụng công nghệ trong các hoạt động quản lý, phát triển hạ tầng. Việc quản lý an ninh, trật tự, an toàn nội khu đều phải thông qua lực lượng bảo vệ và camera giám sát tốn nhiều nhân công và dễ xảy ra sai sót. Chính vì vậy, những công cụ như Giải pháp Khu Công nghiệp thông minh của TNTech rất cần thiết để hỗ trợ cảnh báo tức thời cho đơn vị quản lý khi xảy ra các sự cố, cũng như để quá trình vận hành một cách hiệu quả và an toàn hơn.

Thúc đẩy phát triển bền vững với xu hướng ESG

Ngoài việc tối ưu vận hành, Giải pháp Khu Công nghiệp Thông minh của TNTech tích hợp các nguyên tắc ESG (Environment - môi trường, Social - xã hội và Governance - quản trị doanh nghiệp) hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Về mặt môi trường, giải pháp này giúp giảm phát thải khí carbon; hạn chế ô nhiễm đất, nước, không khí, xử lý và tái chế hiệu quả chất thải, tối ưu trong việc sử dụng tài nguyên và năng lượng.

Khu Công nghiệp Đồng Văn 2, Hà Nam đang chuẩn bị áp dụng Giải pháp KCN thông minh TNTech.

Về mặt xã hội, giải pháp Khu Công nghiệp Thông minh tạo nên môi trường làm việc an ninh, an toàn cho người và tài sản, là kênh kết nối và tương tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Về mặt quản trị, giải pháp giúp tối ưu hóa chi phí vận hành tài sản, quy trình và nguồn lực; giảm sai sót một số công việc do con người tạo ra; đồng thời phản ứng nhanh với các hành vi vi phạm an toàn, an ninh xảy ra trong khu công nghiệp.

Nhờ vậy, khi ứng dụng các giải pháp này, các khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ ghi thêm điểm ESG - một trong những chuẩn mực mà doanh nghiệp thế giới đang hướng đến. Điều này sẽ làm tăng sức hút của khu công nghiệp, khu chế xuất với các nhà đầu tư đang hướng tới nền kinh tế xanh.

Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech chia sẻ: "Việc được vinh danh tại ‘Thành phố Thông minh Việt Nam 2023’ chính là thành quả đáng tự hào, ghi nhận cho những nỗ lực của đội ngũ chuyên gia của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong hàng loạt công nghệ mà TNTech lựa chọn triển khai trong ngành Bất động sản, chúng tôi đặt ưu tiên cho việc triển khai hệ sinh thái xanh quản lý khu công nghiệp để giám sát, cảnh báo và ngăn ngừa rủi ro tăng cao lượng phát thải carbon từ khách hàng tại các khu công nghiệp ra môi trường; từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường".

Hiện TNTech vẫn đang ứng dụng các nền tảng công nghệ mới để phát triển các giải pháp fintech, protech… phù hợp với nhu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.

