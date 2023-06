Tổ chức đấu giá được thu hơn 3 triệu đồng mỗi biển số xe ô tô khi đấu giá thành công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, theo đó Nghị định nêu rõ về trình tự, thủ tục, quy trình, đối tượng, nguyên tắc đấu giá trực tuyến...

Cụ thể, Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/7 nêu, người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân người Việt Nam; người trúng đấu giá là người tham gia đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô có mức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 73/2022/QH15.

Cuộc đấu giá biển số xe ô tô là toàn bộ quá trình đấu giá đối với một biển số xe ô tô; phiên đấu giá biển số xe ô tô bao gồm các cuộc đấu giá biển số xe ô tô được tổ chức thực hiện trong một kế hoạch đấu giá đã được phê duyệt.

Tiền trúng đấu giá là số tiền mà người trúng đấu giá nộp để được cấp quyền sử dụng biển số xe ô tô thông qua việc được cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá.

Hệ thống quản lý đấu giá biển số xe ô tô của Bộ Công an là một tập hợp bao gồm phần mềm, hạ tầng và đường truyền được thiết kế chuyên biệt để phục vụ công tác quản lý đấu giá biển số ô tô.

Đáng chú ý, trong điều 7 của Nghị định này, Chính phủ quy định rõ về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá số xe ô tô.

Theo đó, đối với mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành công, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá;

Chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng trên một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

Ví dụ. Hiện nay, giá khởi điểm của mỗi biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40.000.000 triệu đồng (theo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô của Quốc hội năm 2022), thì đơn vị tổ chức đấu giá thành công biển số xe sẽ được nhận thù lao khoảng 3.200.000 đồng. Số tiền này chưa bao gồm chi phí đấu giá khoảng 10.000 đồng/1 biển số.

Tổ chức đấu giá tài sản được thông báo công khai danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản và niêm yết tại trụ sở. Quy chế đấu giá phải được niêm yết, thông báo công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến, trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản.

Tiêu chí nào để lựa chọn Tổ chức đấu giá biển số xe ô tô?

Điều 7 của Nghị định cũng nêu rõ, Bộ Công an ký hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô với một tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá biển số xe ô tô. Hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Thời hạn của hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô theo thời hạn thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn chấm dứt hoạt động, không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để tổ chức đấu giá biển số xe ô tô hoặc hợp đồng bị chấm dứt thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các Tổ chức đam gia đấu giá được lựa chọn, ký hợp đồng với Bộ Công an buộc phải tuân thủ và đạt hàng chục tiêu chí đề ra như: Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện kết nối với Hệ thống đăng ký, quản lý xe và hệ thống quản lý đấu giá biển số xe ô tô của Bộ Công an...

Đặc biệt tổ chức này phải đạt tổng số điểm 100, theo bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm của Tổ chức đấu giá tài sản.