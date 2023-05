Tổ chức show diễn nghệ thuật “độc nhất vô nhị” quy tụ hơn 100 nghệ sĩ tại Côn Đảo, CEO của PDA: “Sự sống là điểm chạm của thiên nhiên và di sản văn hoá”

Trải qua nhiều năm hoạt động và phát triển, cùng với nhiều đối tác trong và ngoài nước, PDA đã và đang đang thực hiện nhiều Dự án cộng đồng mang tính quốc gia, chia sẻ trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Mới đây nhất là chương trình nghệ thuật diễn ra tại Six Senses Côn Đảo với sự tham gia của 100 nghệ sĩ đã đánh thức vẻ đẹp của cuộc sống và thiên nhiên muôn màu. Show diễn là một phần của dự án Sự Sống do PDA khởi xướng với sự đồng hành của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam và các đối tác.

Đằng sau sứ mệnh đó, Sự Sống còn là câu chuyện của một đội ngũ ekip tâm huyết với nghề, để mang đến nhiều trải nghiệm nguyên bản, khác biệt và duy nhất.

Sáng tạo là khác biệt và không “lặp lại”. Anh làm mới những ý tưởng, những sự kiện của mình như thế nào?

Sự thấu hiểu, sự tự trọng với nghề, sự trải nghiệm qua từng dự án và từng nơi chúng tôi đặt chân đến, những tương tác thực tế với cuộc sống, nắm bắt hơi thở của thời cuộc, trân trọng những giá trị lịch sử - di sản văn hoá nghệ thuật … là chất liệu để PDA chúng tôi sáng tạo trong từng sự kiện, từng dự án. Và Sự Sống là minh chứng cho việc đó, chúng tôi đã cùng những cộng sự trong và ngoài nước, đội ngũ sáng tạo, đội ngũ nghệ thuật, đội ngũ diễn viên, đội ngũ sản xuất chương trình … đã cùng tạo nên một trải nghiệm văn hoá nghệ thuật độc đáo, thực sự đã chạm vào cảm xúc của những quý khách tham dự.

Đó có phải là cách mà dự án Sự Sống ra đời?

Sự Sống được ra đời từ sự duy mỹ và mong muốn bảo tồn các giá trị vĩnh cửu của thiên nhiên, bảo tồn những giá trị văn hoá nghệ thuật. Thiên nhiên tác động rất lớn đến môi trường tự nhiên cũng như đời sống của con người, thiên nhiên chính là cái nôi để sản sinh ra sự sống, cũng là nơi kết thúc của sự sống; có vai trò vô cùng quan trọng để tạo ra sự sống và giúp cân bằng hệ sinh thái; là nơi cung cấp các nguồn tài nguyên để phục vụ cho cuộc sống và sản xuất sinh hoạt của con người. Vì vậy, chúng tôi xác định, đã đến lúc chúng tôi cần phải hành động, bằng kinh nghiệm, bằng con người, bằng nhiệt huyết.

Đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, mọi người đều muốn được cân bằng, trở về bên trong con người mình, về với thiên nhiên để chữa lành tinh thần, tâm hồn.

Đây là những điều thôi thúc chúng tôi hành động.

Ở Việt Nam cũng như thế giới, đã có rất nhiều doanh nghiệp, nhiều cá nhân đã thực hiện nhiều dự án về môi trường, làm thế nào để PDA tạo một dự án về môi trường bằng hành động thực tế, tạo được sự khác biệt, có dấu ấn. Và chúng tôi mang chất liệu nghệ thuật, từ di sản văn hoá để kể chuyện. Vấn đề bảo vệ môi trường được kể thông qua lăng kính nghệ thuật. Ý tưởng này không chỉ giúp làm tôn lên nét đẹp vốn có của thiên nhiên, mà còn là bản giao hưởng giữa con người với thiên nhiên tuyệt mỹ.

Những chuyển động nhịp nhàng gắn kết giữa con người và tự nhiên, giữa đương đại và di sản văn hoá của chương trình nghệ thuật Sự Sống diễn ra tại Six Senses Côn Đảo vừa qua đã đánh thức những rung cảm thuần khiết về vẻ đẹp của cuộc sống và thiên nhiên vĩnh cửu.

Anh đã làm thế nào để thuyết phục những đơn vị như Six Senses Côn Đảo đồng hành cùng mình trong dự án Sự Sống?

Tôi nghĩ sứ mệnh vì môi trường và sự phát triển bền vững đã giúp chúng tôi kết nối với nhau. Six Senses Côn Đảo được bao bọc bởi khung cảnh núi non hùng vĩ. Sự kết hợp hài hoà giữa phong cách kiến trúc đương đại và hình ảnh làng chài truyền thống Việt Nam đã mang đến cho nơi đây một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế, tô điểm cho cảnh sắc nguyên sơ. Đây là nơi mà môi trường thiên nhiên được bảo tồn, được giữ gìn, được tuân thủ và được bảo vệ một cách triệt để, đó cũng là lý do các loại rùa biển hiếm có tìm đến để đẻ trứng. Từ năm 2018, Six Senses Côn Đảo đã hợp tác với Vườn Quốc Gia Côn Đảo, đến nay, đã có 19.276 rùa con được thả ra biển.

Sau khi chúng tôi chia sẻ ý tưởng, thông điệp và những hành động thực sự của Sự Sống, họ thấy được sự nghiêm túc và những giá trị tích cực của dự án. Six Senses Côn Đảo đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều về địa điểm tổ chức trải nghiệm văn hoá nghệ thuật, giúp Sự Sống truyền tải vẻ đẹp của thiên nhiên với tâm thế tích cực để tất cả cùng trân quý và giữ gìn vẻ đẹp đó.

Tổ chức một sự kiện lớn ở giữa thiên nhiên, phải phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài, anh đã gặp những khó khăn nào?

Mỗi sự kiện khác nhau sẽ có những thách thức khác nhau, nhất là sự kiện “thuận theo tự nhiên” như Sự Sống. Ở sự kiện lần này, việc tổ chức ở ngoài biển, sân khấu là đại dương bao la được bao bọc bởi cây xanh, bởi núi, bởi sóng, bởi gió, bởi thuỷ triều lên xuống … làm cho Sự Sống trở nên thách thức và thú vị hơn bao giờ hết, tôi tin đó là những trải nghiệm không thể nào quên trong suốt phần đời còn lại của mỗi người trong Ban tổ chức; bối cảnh, sân khấu, art landscape, vị trí diễn của diễn viên … thay đổi không biết bao lần, mỗi lần, mỗi ngày đều là những cảm xúc khác nhau, trải nghiệm khác nhau.

Đến show time, nước rút xa thì toàn bộ sân khấu thiên nhiên mỹ cảm hiện ra trước mắt khán giả, bởi sự kết hợp giữa những yếu tố tự nhiên và nghệ thuật sắp đặt; đó là trăng sáng của đêm rằm, tưởng chừng như diễn viên chạm vào trăng, trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng, tiếng gió, mùi hương của biển cả, nhạc dân tộc … mang lại sự rung cảm thật sự.

Cảm nhận về chuyển động của cuộc sống, sự vĩ đại của thiên nhiên, tính gắn kết giữa con người với di sản văn hóa… khiến người xem xúc động, trân trọng vẻ đẹp của năm tháng, sự sống trong từng khoảnh khắc.

Khi lựa chọn Côn Đảo là điểm đến đầu tiên cho dự án của mình, anh có lường trước được những khó khăn đó không?

Trong quá trình tìm kiếm ý tưởng về nghệ thuật cũng như sau nhiều lần khảo sát thực tế tại Côn Đảo, chúng tôi đã biết những khó khăn, thách thức lớn về vận chuyển, về con người và sân khấu thiên nhiên; nhưng chúng tôi nhận thấy thật sự xứng đáng, xứng đáng vì Côn Đảo là vùng đất di sản lịch sử có một không hai của dân tộc, vùng đất giữa biển khơi, không rộng lớn nhưng nó chứa đựng nhiều giá trị đặc biệt và rất đa dạng về văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên, nơi giá trị thiên nhiên vẫn còn nguyên sơ nhất mà chúng ta cần phải giữ gìn, bảo vệ cho muôn đời sau; xứng đáng vì sự nghiêm túc của Six Senses Côn Đảo trong việc gìn giữ thiên nhiên nơi đây, đó là lý do Six Senses Côn Đảo đã nhận rất nhiều giải thưởng quốc tế về việc bảo tồn và gìn giữ thiên nhiên.

PDA và cộng sự đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức sự kiện hơn 15 năm qua, mặc dù mỗi sự kiện là mỗi trải nghiệm khác nhau, nhưng kinh nghiệm trong nghề đã giúp chúng tôi kiểm soát rủi ro trong điều kiện tốt nhất có thể, tính toán kỹ lưỡng nhất có thể để ứng biến trong mọi tình huống.

Anh có mất nhiều thời gian để thuyết phục những nghệ sĩ tham gia chương trình này không?

Toàn bộ ekip từ sáng tạo, đến nghệ thuật, diễn viên, sản xuất chương trình, setup âm thanh, ánh sáng, màn hình … và toàn bộ cộng sự để chuẩn bị cho một khối lượng công việc rất lớn tại Côn Đảo bằng một tâm thế “không bây giờ thì không bao giờ”. Tôi tin rằng sứ mệnh của Sự Sống đã chạm đến trái tim của những con người sống có lý tưởng này, cùng sống một cuộc đời đáng sống. Hàng trăm con người đã đồng lòng tham gia bằng cả tâm huyết, trái tim, khối óc, thời gian, công sức và cả nước mắt.

Việc tập luyện và trình diễn ở một sân khấu được “vận hành” bởi tự nhiên sẽ có điểm gì khác so với những sân khấu khác?

Để chuẩn bị cho show diễn nghệ thuật đặc biệt này, các nghệ sĩ đã có thời gian sống, trải nghiệm và hòa nhập với cuộc sống nơi đây từ hơn 1 tháng trước sự kiện. Trong suốt thời gian này, ekip tự cảm nhận từng hơi thở của thiên nhiên, từng làn gió biển, khí hậu, tìm hiểu văn hóa, con người ở Côn Đảo trước khi đến nơi tổ chức để tập luyện.

Sân khấu được bố trí ngoài trời sát bờ biển, được decor với những chất liệu thiên nhiên, thô sơ để không có ảnh hưởng đến môi trường. Cánh sóng, thủy triều, sức gió, những cơn mưa bất chợt ... "vận hành" sân khấu đặc biệt này, nên cả ekip sản xuất chương trình và những người nghệ sĩ luôn trong tâm thế “linh hoạt”, tính toán thời gian mực nước lên, xuống cùng với thời tiết. Họ làm quen dần với điều đó và sáng tạo, tập luyện những động tác, những chuyển động và những phần trình diễn đặc sắc của riêng mình “thuận theo tự nhiên”.

Đối tượng khách mà Sự Sống hướng tới có phải là những người làm nghệ thuật và người trong giới thượng lưu?

Ngay từ khi bắt đầu thực hiện Sự Sống, chúng tôi muốn hướng đến những tổ chức, những doanh nghiệp trong và ngoài nước đã-đang và sẽ có những hoạt động bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản văn hoá-nghệ thuật, phát triển bền vững; đồng thời hướng đến những người có phong cách sống khác biệt, trân trọng sự sáng tạo, những sản phẩm độc đáo khác biệt, là những người đã có nhiều trải nghiệm sống, đề cao sự cảm thụ hơn là hưởng thụ, để cảm nhận và chắt lọc những tinh hoa cảm xúc, làm phong phú thêm cuộc sống của riêng mình, mong muốn để lại dấu ấn của mình cho cộng đồng, xã hội.

Là mắt xích ở giữa, kết nối những người nghệ sĩ, các đơn vị đồng hành và khách đến với Sự Sống, anh có gặp khó khăn trong việc tổng hòa tất cả lại với nhau để tạo nên một chương trình thành công hay không?

Tôi nghĩ nếu cứ nhìn thấy khó khăn thì chúng tôi sẽ không thể hành động để tạo dấu ấn bằng sản phẩm độc đáo, khác biệt. Sự kết nối để thực hiện một sản phẩm trải nghiệm văn hoá nghệ thuật sẽ xuất phát từ tâm thế, từ sự tử tế khi làm nghề và tâm huyết của cả ekip khi triển khai dự án, bởi sứ mệnh lớn nhất là cùng gìn giữ thiên nhiên, bảo tồn những di sản văn hoá nghệ thuật, đó không đơn thuần chỉ là công việc mà còn là lý tưởng sống. Chúng tôi trân quý từng nhân sự, từng cộng sự, từng đối tác, từng khách hàng đã tham gia Sự Sống.

Đó là góp phần bảo vệ, giữ gìn và quảng bá các giá trị di sản và văn hoá nghệ thuật tốt đẹp đến với cộng đồng. Sự Sống là chìa khóa mở ra cánh cửa những giác quan một cách tự nhiên nhất đưa con người đến gần với thiên nhiên, bên cạnh đó cũng là chìa khóa mở ra thông tin, kiến thức, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thiên nhiên và môi trường, từ đó nuôi dưỡng tình yêu, sự tôn trọng, trân quý đối với những gì thiên nhiên ban tặng. Chúng tôi tin rằng Sự Sống sẽ tạo ra sự lan tỏa lớn, là lời kêu gọi toàn xã hội có thái độ ứng xử hài hòa với thiên nhiên môi trường, tham gia hành động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa – lịch sử và kỳ quan thiên nhiên vô giá và không thể thay thế được cho thế hệ hiện tại và tương lai.

Anh có ấp ủ kế hoạch gì cho Sự Sống trong tương lai không?

Chúng tôi đã có chương trình hành động cụ thể mỗi năm, năm nay sẽ tập trung vào câu chuyện của Biển; đó không chỉ là sản phẩm trải nghiệm văn hoá nghệ thuật, mà còn nhiều hoạt động thực tế: những sự kiện chuyên sâu, những Tọa đàm Hành động vì môi trường biển đảo và đa dạng sinh học, những hoạt động trải nghiệm thiên nhiên và những hành động bảo tồn thiên nhiên … Sự Sống sẽ đi từ những cái cơ bản nhất để từng bước, từng bước lan tỏa những thông điệp ý nghĩa này đến với tất cả mọi người.

Trong hành trình nhiều năm sắp tới, tiếp theo câu chuyện của Biển, Sự Sống sẽ đến với Rừng, đến với Sa mạc, đến với Hang động … chúng tôi sẽ kể câu chuyện về thiên nhiên tươi đẹp khắp Việt Nam để chúng ta cùng trân quý, giữ gìn và bảo tồn; bằng những sáng tạo nghệ thuật, bởi chất liệu từ di sản văn hoá-nghệ thuật dân tộc.

Sự giúp sức, đồng hành từ doanh nghiệp, từ các cộng sự, từ đối tác và khách hàng … sẽ giúp chúng tôi có thêm sức mạnh và vững tin trong hành trình bền bỉ này.

Cảm ơn anh!