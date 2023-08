Tổ hợp nhà ở in 3D lớn nhất thế giới sắp được đưa vào sử dụng

Một căn nhà xây dựng bằng phương pháp in 3D trong quá trình vận chuyển tại Livermore, California. Ảnh minh họa: AP

Tổ hợp này là một phần trong quần thể bất động sản rộng lớn ở Georgetown, bang Texas, được biết đến với tên gọi Wolf Ranch, cách thủ phủ Austin của bang này khoảng 48 km về phía Bắc. Dự án do công ty xây dựng ICON và một số đối tác phối hợp thực hiện.

Người phát ngôn của ICON cho biết nhà mẫu hoãn thiện đã đón khách đến tham quan, một số đơn vị nhà ở cũng đã được bán cho các khách hàng.

Tổ hợp này gồm 100 ngôi nhà một tầng được "xây dựng" bằng các vật liệu in 3D. Tường nhà làm từ hỗn hợp bê tông Lavacrete được đổ tại chỗ sử dụng các máy in 3D cỡ lớn có công nghệ tự động. Sau khi các bức tường được hoàn thiện, các cửa chính, cửa sổ và mái nhà (có trong bị các tấm pin năng lượng mặt trời) cũng được lắp đặt.

ICON cho biết đã in được 1/3 số tường cần thiết để xây dựng 100 ngôi nhà. Mỗi ngôi nhà được giao bán với giá từ 475.000 USD đến 599.000 USD, diện tích trong khoảng từ hơn 139 m2 đến 195 m2, có 3 đến 4 phòng ngủ.

Dự án khu nhà ở này được ICON công bố năm 2021, được Giám đốc điều hành (CEO) Jason Ballard miêu tả như "thời khắc thay đổi lịch sử phát triển nhà ở khu dân cư". Công nghệ in 3D giúp tạo nên những ngôi nhà chất lượng cao trong thời gian ngắn hơn, với giá cả hợp lý hơn so với các phương thức xây dựng truyền thống.

Trong bối cảnh Mỹ có thể thiếu khoảng 5 triệu nhà ở mới để đáp ứng nhu cầu, CEO này cho rằng việc đẩy nhanh tốc độ thi công mà không làm suy giảm chất lượng công trình càng trở nên cấp thiết. Công nghệ in 3D mà công ty áp dụng chính là điều cần có để đáp ứng yêu cầu này.

Trong khi đó, Martin Voelkle, đại diện đối tác của ICON tham gia dự án, khẳng định các tòa nhà xây dựng bằng công nghệ 3D là bước quan trọng để giảm rác thải xây dựng trong khi vẫn tăng tính bền vững và tiết kiệm năng lượng của các công trình.

Nghiên cứu độc lập chỉ ra những nhà ở xây dựng bằng công nghệ in 3D có thể giảm khí thải CO2 và rác thải xây dựng. Các loại máy in 3D có thể giúp xây những tòa nhà mà không cần cốp-pha, giảm sử dụng vật liệu. Xi măng là nguyên nhân gây ra khoảng 8% khí thải CO2 mỗi năm.

Một nghiên cứu khác tiến hành năm 2020 tại Singapore cho thấy nhà tắm xây dựng bằng công nghệ in 3D có thể giảm chi phí 25,4% và giảm 85% khí thải CO2 so với các phương thức xây dựng truyền thống. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng nhà ở xây dựng bằng công nghệ in 3D vẫn phụ thuộc vào bê tông, loại vật liệu thải nhiều khí CO2, và chưa có các quy định liên quan mức độ an toàn và ổn định của các cấu trúc xây dựng bằng công nghệ này.

Wolf Ranch là dự án lớn nhất mà ICON từng thực hiện cho tới nay. Trước đó, công ty này từng sử dụng công nghệ in 3D để xây nhà ở xã hội khác ở bang Texas và tại Mexico.