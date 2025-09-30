Toàn bộ học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 1/10 vì mưa bão

Tối 30/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ học vào ngày 1/10. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ngập sâu, đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ông Cương cho hay, các trường có thể linh hoạt tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo kế hoạch giảng dạy. Đồng thời, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Trước đó cùng ngày, Sở GD&ĐT đã ban hành công văn yêu cầu các trường thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh và khắc phục hậu quả. Các đơn vị phải rà soát cây xanh trong khuôn viên, xử lý nguy cơ gãy đổ, di dời thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn. Với những trường có học sinh bán trú, Sở nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ cùng phụ huynh và chính quyền để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, đồng thời chuẩn bị đủ nước uống, lương thực, thực phẩm dự phòng.

Trong ngày 30/9, nhiều trường công lập và tư thục ở Hà Nội cũng đã chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến. Một số trường như THCS Cầu Giấy, Tiểu học Dịch Vọng A, Ngôi Sao Hà Nội, THCS Giảng Võ 2, Nguyễn Siêu, Lương Thế Vinh… đều thông báo kế hoạch nghỉ và học online để đảm bảo an toàn.

Thời điểm trưa cùng ngày, mưa lớn khiến giao thông tê liệt, hàng loạt tuyến phố Thủ đô ngập sâu. Trường THCS Cổ Nhuế 2 phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng quân đội đưa học sinh qua vùng ngập để phụ huynh đón. Nhiều trường ngoài công lập như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Marie Curie, Đa Trí Tuệ, Lương Thế Vinh, Nguyễn Tất Thành, Lê Quý Đôn… bố trí suất ăn, chỗ nghỉ miễn phí và sẵn sàng phương án cho học sinh ở lại qua đêm.

Theo thống kê, khoảng 2,3 triệu học sinh mầm non, tiểu học, THCS và THPT ở Hà Nội sẽ nghỉ học trong ngày 1/10. Sở GD&ĐT yêu cầu các trường quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tập trung đông học sinh ở nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Sau khi mưa bão kết thúc, các nhà trường khẩn trương vệ sinh trường lớp, đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ, phòng chống dịch bệnh để sớm ổn định dạy học trở lại.