Toàn cảnh 6 dự án “khủng” Hà Nội vừa thông qua

Phối cảnh minh họa khả năng tổ chức hành lang giao thông đa lớp dọc Quốc lộ 1A. (Ảnh: Int)

Sáng 11/5, tại kỳ họp thứ Hai, HĐND Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 06 dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Trình bày tóm tắt nội dung chính của các dự thảo Nghị quyết và tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết:

Thứ nhất, dự án Hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực S3 tại các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có quy mô: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB; Xây dựng hệ thống thu gom lưu vực S3 có tổng chiều dài khoảng 24,09km tuyến cống đường kính D300-D1500, các hố ga thăm, giếng tách và 5 trạm bơm nâng; Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có công suất thiết kế là 91.500 m3/ngày (có khả năng vận hành đáp ứng công suất lớn nhất ngày mưa là 113.000 m3/ngày).

Dự kiến tiến độ xây dựng: 12 tháng sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, tổng mức đầu tư dự kiến: 4.037,8 tỷ đồng.

Thứ hai, dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ , nhằm xây dựng một tuyến đường hiện đại đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa khu vực trung tâm thành phố Hà Nội với các đại đô thị (OceanPark, KĐT Olympic, Đô thị Phú Xuyên, ...), cũng như kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải một cách thuận lợi, góp phần chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự án đi qua.

Dự án cũng đáp ứng nhu cầu vận tải theo hướng Bắc - Nam, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của Thành phố theo quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Góp phần phân bổ lưu lượng giao thông giữa các trục đường vành đai, giữa các khu vực của Thành phố, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông khu vực dự án đi qua.

Dự kiến quy mô, gồm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB; Đầu tư xây dựng tuyến đường QL1A đoạn từ đường Vành Đai 1 đến cầu Giẽ dài khoảng 36,3km. Điểm đầu: Kết nối với đường Vành đai 1 (tại vị trí nút giao hầm Kim Liên), phường Kim Liên, Bạch Mai; Điểm cuối: Kết nối Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ. Quy mô mặt cắt ngang 90m, đảm bảo cho 10 làn xe trên tuyến chính và 06 làn xe trên đường song hành hai bên tuyến chính.

Thời gian dự kiến: Hoàn thành 2027; dự kiến tổng diện tích đất sử dụng khoảng 337,3 ha; Sơ bộ tổng mức đầu tư 161.994 tỷ đồng.

Thứ ba, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh (nay thuộc địa bàn các xã: Đông Anh, Thư Lâm, Quang Minh, Phúc Thịnh), gồm: Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện GPMB địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Quang Minh; Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Quang Minh.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án tổng thể: 11.731 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý III/2027.

Thứ tư, t uyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ đường Phúc La - Văn Phú đến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ , gồm: Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn các phường Kiến Hưng, Phú Lương; Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Nam Phù". Sơ bộ tổng mức đầu tư: 13.017 tỷ đồng.

Thứ năm, dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm mục tiêu phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô được xác định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới của Bộ Chính trị, phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Dự án triển khai tại địa bàn 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Dự kiến quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; Các khu đất phát triển đô thị; Đất mặt nước; Đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Sơ bộ tổng mức đầu tư: Khoảng 736.963 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự kiến: Từ năm 2026 đến năm 2038.

Quỹ đất dự kiến đối ứng được bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với diện tích khoảng 2.655,8 ha; quỹ đất còn lại sẽ rà soát xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến xác định thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn Thành phố.

Các nội dung trên là dự kiến, được chuẩn xác, cụ thể khi dự án đầu tư được trình thẩm định và phê duyệt theo quy định. Quy mô quỹ đất thanh toán chính thức được xác định khi ký Hợp đồng BT.

Thứ sáu, dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 là Dự án nhóm A, được thực hiện tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội nhằm đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cơ sở 2 thành bệnh viện cấp vùng phụ trách chuyên môn của khu vực đồng bằng sông Hồng; chăm sóc sức khỏe toàn diện từ dự phòng, tầm soát sớm đến điều trị kỹ thuật cao; đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và phát triển mạng lưới chuyên ngành ung bướu trên địa bàn.

Quy mô đầu tư dự kiến: Bệnh viện chuyên khoa quy mô 650 giường bệnh, gồm: Xây mới khối nhà chính với 3 Block A, B, C với tầng cao từ 5-7 tầng, 02 tầng hầm; Mặt bằng các tầng bố trí các khu chức năng chính gồm: Khu vực công cộng; khu vực đăng ký, văn phòng, dịch vụ; khu vực hạn chế; khu vực chẩn đoán; khu vực điều trị; khu vực thiết bị; sảnh, hành lang, các cụm thang máy thang bộ; hệ thống sân trong kết hợp cảnh quan sân vườn; Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ; Trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám và điều trị; Trang thiết bị văn phòng và thiết bị phục vụ công tác vận hành.

Thời gian thực hiện dự án: 2026 - 2030. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 4.767 tỷ đồng.